Erdoğan'dan Dünya Şampiyonu Arjantin'e tebrik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tarihin en çekişmeli final maçlarından birinin ardından 2022 FIFA Dünya Kupası Şampiyonu olan Arjantin'i ve tüm Arjantinlileri en içten dileklerimle tebrik ediyorum" dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Aralık 2022 21:21, Son Güncelleme : 18 Aralık 2022 21:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından Dünya Şampiyonu Arjantin'i tebrik etti.
Arjantin ile Fransa arasındaki final mücadelesini, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin davetine icabetle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da izledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Bayt Stadı'ndaki açılış töreni ve maçını da protokol tribününden takip etmişti.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız