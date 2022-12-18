'Helalleşmeye gideceksen önce Diyarbakır anneleriyle helalleş'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Helalleşme" çağrısı üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. "Helalleşmeye gideceksen önce Diyarbakır anneleriyle helalleş" dedi. Erdoğan, istismar davasındaki tutumu sebebiyle de Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin'de düzenlenen "Türkiye Yüzyılı" ve "Gençlik Buluşması" programında kürsüdeydi. 'Helalleşme" çağrısı üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Helalleşmeye gelecekmiş. Yahu sen önce, helalleşmeye gideceksen gel diyarbakır anneleriyle helalleş." CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na bu sözlerle seslendi.
"Genç kızları Kandil'e kaçıranlarla kol kola gezmeyi bırak"
Kılıçdaroğlu'nun istismar davasındaki tutumuna tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "11 yaşında, 12 yaşında, 13, 14, 15 yaşındaki kızları Kandil'e kaçıranlar var ya, onlarla kol kola gezmeyi bırak. Onlarla beraber olmayı bırak. Bir taraftan onlarla dirsek temasında olacaksın, bir taraftan onlarla beraber seçime girmenin hazırlığında olacaksın, bir taraftan altılı masanın altına da onları sokmaya çalışacaksın. Bu nasıl helalleşme, kimi aldatıyorsun, kimi kandırdığını zannediyorsun" dedi.
Seçim tarihi için 'tüyo' sorusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardinli gençlerin sorularını da yanıtladı.
Buluşmaya katılan bir genç, Erdoğan'dan seçimin ne zaman olacağıyla ilgili tüyo istedi:
"Seçim normalde Haziran'da denildi. Ama mayıs'ta olacağı da söyleniyor. Başkanım bununla ilgili sizden bir tüyo alabilirsek ona göre plan çizeceğiz kendimize."
Türkiye Yüzyılı - Değerlerin YüzyılıRecep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 18, 2022
Mardin https://t.co/raXck1MMAK
Erdoğan gencin sorusuna şu sözlerle cevap verdi:
"Şimdi acele etme tüyoda. Çünkü Cumhur İttifakı olarak şöyle bir dertleşelim, oturalım inşallah. Ondan sonra tüyoyu değil de gerçeğini biz size veririz"
"Bir gece ansızın gelebileceğimizi gösterdik ve göstereceğiz"
Gündeminde; NATO görevine Ege'deki Yunan tacizi ve Türk jetlerinin buna anında verdiği karşılık da vardı. Atina yönetimini uyardı.
"Dün veya bugün yine ege'de bazı çılgınlıklar yaptılar. Bizimkiler de gerekeni yaptı. Yapma işte rahat dur bizimle uğraşma. Bizim sizinle ege'de dolaşma gibi bir şeyimiz yok. Sizin gibi gençlerle beraber evelallah biz o birilerine bir gece ansızın gelebileceğimizi gösterdik ve göstereceğiz."Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız