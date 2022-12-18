Hatay Kırıkhan'da 4,8 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.13'te merkez üssü Hatay'ın Kırıkhan ilçesi olan 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem yerin 11,67 kilometre derinliğinde oldu.

Sarsıntının Kilis, Adana ve Gaziantep'te hissedildiği öğrenildi.

AFAD: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar herhangi olumsuz bir durumla karşılaşmadıklarını bildirdi.

Sezer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Hatay ilimizin Kırıkhan ilçesinde saat 21.13'te 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yapılan alan taraması sonucunda an itibarıyla bölgede herhangi bir olumsuz durum bulunmuyor."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da "Şu ana kadar kurumlarımıza herhangi olumsuz bir çağrı gelmedi" açıklamasında bulundu.

KIRIKHAN BELEDİYE BAŞKANI: DEPREM ŞİDDETLİYDİ

Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, AA muhabirine, Kaymakam Mahmuthan Arslan ile oluşturulan kriz masasında çalışma yaptıklarını söyledi.

Belediyeye gelen ihbarları değerlendirmeye başladıklarını belirten Yavuz, "Şu ana kadar bize bildirilen ufak tefek hasarların dışında herhangi olumsuz bir durum yok ama deprem şiddetliydi. İnşallah korktuğumuz şeyler olmaz. Kaymakamımızla beraber kriz masasında çalışmalara başladık." dedi.

Yavuz, vatandaşlardan olumsuz durumları belediyenin "344 10 59" numaralı ihbar hattına bildirmelerini istedi.