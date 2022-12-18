MEB şube müdürleri itibarlarını istiyor

Hatay Kırıkhan'da 4,8 büyüklüğünde deprem
Hatay Kırıkhan'da 4,8 büyüklüğünde deprem
Hz. Muhammed'e hakaret ettiği iddiasıyla öğretim görevlisine soruşturma
Hz. Muhammed'e hakaret ettiği iddiasıyla öğretim görevlisine soruşturma
Dünya Kupası 2022 Katar'da Şampiyon Arjantin
Dünya Kupası 2022 Katar'da Şampiyon Arjantin
Bakan Nebati: e-Tebligat ile 1,8 milyar TL tasarruf sağladık
Bakan Nebati: e-Tebligat ile 1,8 milyar TL tasarruf sağladık
'İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak sivriltmeye çalışıyorlar'
'İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak sivriltmeye çalışıyorlar'
Türkiye, Karadeniz'den gelen soğuk havanın etkisine girecek
Türkiye, Karadeniz'den gelen soğuk havanın etkisine girecek
Para uzmanından sıfırı silinen banknot uyarısı
Para uzmanından sıfırı silinen banknot uyarısı
Grip salgınının yayıldığı ilde 6 bin öğrenci okula gitmedi
Grip salgınının yayıldığı ilde 6 bin öğrenci okula gitmedi
Hastanede narkotik ilaçlar kayboldu, 3 kişi açığa alındı
Hastanede narkotik ilaçlar kayboldu, 3 kişi açığa alındı
Türk bilim insanları nefesten hastalık tespiti yapan cihaz üretecek
Türk bilim insanları nefesten hastalık tespiti yapan cihaz üretecek
Bakan Bilgin'den asgari ücret ve EYT açıklaması
Bakan Bilgin'den asgari ücret ve EYT açıklaması
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Yeni asgari ücrette sona doğru
Yeni asgari ücrette sona doğru
Sırada sözleşmeliye kadro, EYT ve başörtüsü düzenlemesi var
Sırada sözleşmeliye kadro, EYT ve başörtüsü düzenlemesi var
2023'e damgasını vuracak 13 dev proje
2023'e damgasını vuracak 13 dev proje
Turizm'de '2023' heyecanı: Bütün oteller yüzde 100 dolu
Turizm'de '2023' heyecanı: Bütün oteller yüzde 100 dolu
'Kürt seçmen'e yeni strateji! AK Parti yol haritasını netleştiriyor
'Kürt seçmen'e yeni strateji! AK Parti yol haritasını netleştiriyor
Tezgahın ispatı Kumluca! Sel bölgesi indiriyor, fırsatçı zam yapıyor
Tezgahın ispatı Kumluca! Sel bölgesi indiriyor, fırsatçı zam yapıyor
FETÖ'cülere poşetle döviz: ATM'ler üzerinden dağıtıyorlar
FETÖ'cülere poşetle döviz: ATM'ler üzerinden dağıtıyorlar
Erdoğan'dan, İmamoğlu açıklaması
Erdoğan'dan, İmamoğlu açıklaması
THY 3 bin 800 personel alacak
THY 3 bin 800 personel alacak
Bakanlıktan ilaca erişim sorununun çözümüne ilişkin açıklama
Bakanlıktan ilaca erişim sorununun çözümüne ilişkin açıklama
Soğuk ve karlı hava geliyor
Soğuk ve karlı hava geliyor
Kamuda sözleşmeliler ne zaman kadroya geçiyor?
Kamuda sözleşmeliler ne zaman kadroya geçiyor?
Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması
Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması
EYT'lilerin heyecanla beklediği gün yaklaşıyor
EYT'lilerin heyecanla beklediği gün yaklaşıyor
'Birbirine çalım atmakla uğraşacaklarına çıkıp adaylarını ilan etsinler'
'Birbirine çalım atmakla uğraşacaklarına çıkıp adaylarını ilan etsinler'
Sağlık raporlarının süresi uzatıldı
Sağlık raporlarının süresi uzatıldı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı'ndan EYT açıklaması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı'ndan EYT açıklaması
AK Parti, anayasa değişikliği için muhalefetin nabzını tutacak
AK Parti, anayasa değişikliği için muhalefetin nabzını tutacak
Ana sayfaHaberler Meslek Mensupları

MEB şube müdürleri itibarlarını istiyor

MEB'de görev yapan şube müdürleri "Şube Müdürleri MEB Teşkilatının Taşıyıcı Kolonlarıdır" başlıklı bir açıklama yayımladı. Memurlar.net olarak o açıklamayı yayımlıyoruz.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 18 Aralık 2022 21:59, Son Güncelleme : 18 Aralık 2022 22:00
Yazdır
MEB şube müdürleri itibarlarını istiyor

İşte MEB Şube müdürlerinin yayımladığı açıklama

Şube Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığının gerek merkez teşkilatının gerekse taşra teşkilatının en önemli kariyer basamaklarındandır. Bulundukları bakanlık birimlerinde hafızadır, taşıyıcı kolondur.

*Şube Müdürleri "Eğitimcidir", "Öğretmendir".
MEB'in Şube Müdürlerinin neredeyse tamamı öğretmenlikten katılımın belli şartlara bağlı olduğu kariyer sınavlarıyla bulundukları makamlara gelmiştir. Öğretmen ve okul idarecisi iken Eğitim-Öğretim Hizmetleri sınıfına tabi olan Şube Müdürleri Genel İdari Hizmetler Sınıfına tabii olmaktadır. Yıllar içinde kısım kısım eğitim öğretim sınıfının mali ve özlük haklarında yapılan iyileştirmelerden eğitimin içinde, "eğitimci","öğretmen" olmalarına rağmen yararlanamamışlardır. Bu da günün sonunda Kamu hiyararişisinde "ücret dengesizliğini" oluşturmuştur. 2023 Ocak ayından itibaren uzman ve baş öğretmenlik haklarından mahrum kalma ücret dengesizliğini iyice bariz hale getirecektir. Amiyane tabirle "üstler astlarından az maaş alır hale gelecektir."

MEB"in teşkilat yapısındaki bu sorun en çok şube müdürlerini etkilemektedir.

MEB SubeMüdürleri 103 Bin Twitle Ülke Gündeminde

Şube Müdürleri durumun vehametini yetkililerin gündemine almak için yaklaşık bir yıldır kendilerine yakışır usul ve erkanlarla seslerini duyurmaya çalışmaktadır. Yerel ve ulusal karar alıcılarla ve meslek örgütleriyle irtibata geçmekte, bakanlığa taleplerini ileten yazılı başvurular yapmakta, günümüzde hak arama platformu haline dönüşen sosyal medyada durumlarını anlatmaktadırlar.

Birçok defa talepleri Twitterda tt olup, Türkiye gündemine gelmiştir. Aynı mecra üzerinden yerel- ulusal meslek örgütleri başkanları, bazı siyasiler, akademik çevreler bu sese ses vermiştir. Yine 15 Aralık Perşembe Twitterda ülkenin siyasetinin sıcak gündemine rağmen #MEBSubeMüdürleri başlığı 103 bin twit ile tt olmuş, gündeme üst sıralardan girmiştir. MEB Şube Müdürleri sorunu ortaya koymakta çözüm yollarını da sunmaktadırlar.

*Çözüm Önerileri
1- Şube Müdürü kariyer yapmış öğretmendir.Bu nedenle Şube Müdürüne uzman öğretmen ve baş öğretmen olma hakkı tanınmalıdır.
2- Şube müdürüne haftalık en az 40 saat ek ders ödenmelidir.
3- Şube müdürünün özel hizmet tazminatı arttırılmalıdır.
4- Şube müdürüne makam tazminatı ödenmelidir.
5- Yakın dönemde Şube Müdürünün uhdesinden alınan disiplin amirliği yetkisi, okul/ kurum idareci ve öğretmenlerini de kapsayacak şekilde genişletilerek iade edilmelidir.Böylece Şube Müdürünün her geçen gün kaybolan itibarı iade edilmiş olacaktır.
6- Şube müdürünün bir alt görev unvanı okul müdürü olarak tanımlanmalıdır. Böylece görevi bırakması veya görevden alınması durumunda Okul Müdürü olarak atanmalıdır.

Meb Şube Müdürleri Platformu

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Yıllardır yaptığı diş hekimliğini gökyüzü sevdası için bıraktı
Yıllardır yaptığı diş hekimliğini gökyüzü sevdası için bıraktı
Doğal gazdan zehirlenen profesör tedavi altına alındı
Doğal gazdan zehirlenen profesör tedavi altına alındı
24 saat çalışan kahramanlar... İstedikleri tek şey 'saygı'
24 saat çalışan kahramanlar... İstedikleri tek şey 'saygı'
Hedef gösterilen doktora hastane başhekimi ve yönetimi sahip çıktı
Hedef gösterilen doktora hastane başhekimi ve yönetimi sahip çıktı
Yılmaz Akçil, Danıştay 10. Daire Başkanlığına yeniden seçildi
Yılmaz Akçil, Danıştay 10. Daire Başkanlığına yeniden seçildi
Muayenehane sahibi bir grup doktor yönetmelik değişikliğinin geri çekilmesini istedi
Muayenehane sahibi bir grup doktor yönetmelik değişikliğinin geri çekilmesini istedi

Bu Habere Tepkiniz

YSK Başkanı tepkilere cevap verdi ama neden konuştuğunu açıklamadı

YSK Başkanı tepkilere cevap verdi ama neden konuştuğunu açıklamadı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Muharrem Akkaya'nın, bir gazeteciye verdiği mülakatta "İmamoğlu adayken, cezası kesinleşirse seçilse bile mazbatası verilmez, seçim yenilenir" şeklinde cevap vermesi tartışma çıkardı. Kurul halinde verilecek bir konuda, Ocak ayında görevi sona erecek bir başkan tarafından tek başına kamuoyuna açıklama yapılması yanlış bulundu. Başkan Akkaya gelen eleştiriler sonrasında ise "Ben kanunu hatırlattım" dedi.
36 saat ders okutan sınıf öğretmeni halk eğim kursundan kaç saat ek ders ücreti alabilir?

36 saat ders okutan sınıf öğretmeni halk eğim kursundan kaç saat ek ders ücreti alabilir?

Milli Eğitim Bakanlığı, İlkokulda sınıf öğretmeni olarak görev yapan ve normal müfredat kapsamında haftada 30 saat, destek eğitim odasında haftada 6 saat olmak üzere toplam haftada 36 saat ders okutan öğretmenin halk eğitimi merkezinde açılan zeka oyunları başlangıç kursunda haftada kaç saate kadar daha ders okutabileceğine dair görüş yazısı yayımladı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Öğretmenler yiyecek yardımından faydalanabilirler mi?

Öğretmenler yiyecek yardımından faydalanabilirler mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, okul ve kurumlarda görev yapan personellerin Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği'ne göre yemek yardımından yararlanıp yararlanmayacağına dair görüş yazısı yayımladı.
Ücretli öğretmenlere ilave verilen ek ders ücreti artırımlı ödenir mi?

Ücretli öğretmenlere ilave verilen ek ders ücreti artırımlı ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilenlerden resmi görevi bulunmayanlara, destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında fiilen okuttukları derslere bağlı olarak her 5 saat ders için eğitim öğretime destek görevi karşılığında ayrıca ödenecek olan 1 saat ek ders ücretinin gündüz öğretimi için öngörülen gösterge üzerinden ve %100 artırımlı ödenip ödenemeyeceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.
17 Aralık 2022 tarihli atama kararı yayımlandı

17 Aralık 2022 tarihli atama kararı yayımlandı

17 Aralık 2022 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
İlanda tez konusunun bir kısmını yazarak alan dışı adayı tarif etti

İlanda tez konusunun bir kısmını yazarak alan dışı adayı tarif etti

Bandırma 17 Eylül Üniversitesi tarafından 14 Aralık 2022 tarihli Resmi Gazetede farklı alanlarda olmak üzere 4 öğretim üyesi kadrosu ilan edilmiştir
Yeni atanan Rektör, önceki yönetimin adrese teslim alımını iptal etti

Yeni atanan Rektör, önceki yönetimin adrese teslim alımını iptal etti

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü görevine atanan Prof. Dr. Fatih YILMAZ, önceki yönetimin adrese teslim Diyetisyen alımını iptal etti!
Tarım Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için ÖSYM tercih alacak

Tarım Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için ÖSYM tercih alacak

Tarım Bakanlığı sözleşmeli personel alım için ÖSYM tercih alacağını internet sitesinden duyurdu.
Özel eğitim öğretmeninin DYK ücreti artırımlı ödenir mi?

Özel eğitim öğretmeninin DYK ücreti artırımlı ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitim Meslek Okulunda özel eğitim öğretmeni olarak görev yapan öğretmenin destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında okuttuğu derslere bağlı olarak ödenecek ek ders ücretlerinin hangi oranda fazlasıyla ödeneceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.
44 saat derse giren atölye ve laboratuvar öğretmenlerine ilave 10 saat daha ek ders görevi verilebilir mi?

44 saat derse giren atölye ve laboratuvar öğretmenlerine ilave 10 saat daha ek ders görevi verilebilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde açılan mesleki eğitim merkezi programında görev yapan atölye ve laboratuvar öğretmenlerinden haftada aylık ve ek ders ücreti karşılığı 44 saat ek ders görevini tamamlayanlara, ders yılı içinde anılan programda ilave 10 saat daha ek ders görevi verilip verilemeyeceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.
İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023.
Düzce'deki depremde kaybolduktan sonra kavuştuğu kedisini yanından ayırmıyor

Düzce'deki depremde kaybolduktan sonra kavuştuğu kedisini yanından ayırmıyor

Düzce'de yaşayan Arif Bayraktar, kentte 23 Kasım'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde kaybolan kedisine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. 42 yaşındaki Bayraktar AA muhabirine, kedileri çok sevdiğini anlattı. Bir aylıkken aldığı ve şu an 7 aylık olan kedisi "Müezza"nın bakımını kent merkezindeki kitapçı dükkanında yaptığını dile getiren Bayraktar, 22 Kasım akşamı kedisini dükkanında bırakarak evine gittiğini belirtti. Bayraktar, gece yaşanan depremde zarar gören dükkanın önünden geçenlerin, bir kedinin içeride mahsur kaldığını fark edince durumu kendisine aktardığını, ailesini güvenli bir yere bırakarak dükkana gittiğini ifade etti.
İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak

İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak

İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023.
İsrail yapımı 'Teletabiler' tehlikesi Netflix?te!

İsrail yapımı 'Teletabiler' tehlikesi Netflix?te!

Netflix, algı gücünü özellikle çocuklar üzerinde kullanmaya devam ediyor.