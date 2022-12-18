MEB şube müdürleri itibarlarını istiyor

İşte MEB Şube müdürlerinin yayımladığı açıklama

Şube Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığının gerek merkez teşkilatının gerekse taşra teşkilatının en önemli kariyer basamaklarındandır. Bulundukları bakanlık birimlerinde hafızadır, taşıyıcı kolondur.

*Şube Müdürleri "Eğitimcidir", "Öğretmendir".

MEB'in Şube Müdürlerinin neredeyse tamamı öğretmenlikten katılımın belli şartlara bağlı olduğu kariyer sınavlarıyla bulundukları makamlara gelmiştir. Öğretmen ve okul idarecisi iken Eğitim-Öğretim Hizmetleri sınıfına tabi olan Şube Müdürleri Genel İdari Hizmetler Sınıfına tabii olmaktadır. Yıllar içinde kısım kısım eğitim öğretim sınıfının mali ve özlük haklarında yapılan iyileştirmelerden eğitimin içinde, "eğitimci","öğretmen" olmalarına rağmen yararlanamamışlardır. Bu da günün sonunda Kamu hiyararişisinde "ücret dengesizliğini" oluşturmuştur. 2023 Ocak ayından itibaren uzman ve baş öğretmenlik haklarından mahrum kalma ücret dengesizliğini iyice bariz hale getirecektir. Amiyane tabirle "üstler astlarından az maaş alır hale gelecektir."

MEB"in teşkilat yapısındaki bu sorun en çok şube müdürlerini etkilemektedir.

MEB SubeMüdürleri 103 Bin Twitle Ülke Gündeminde

Şube Müdürleri durumun vehametini yetkililerin gündemine almak için yaklaşık bir yıldır kendilerine yakışır usul ve erkanlarla seslerini duyurmaya çalışmaktadır. Yerel ve ulusal karar alıcılarla ve meslek örgütleriyle irtibata geçmekte, bakanlığa taleplerini ileten yazılı başvurular yapmakta, günümüzde hak arama platformu haline dönüşen sosyal medyada durumlarını anlatmaktadırlar.

Birçok defa talepleri Twitterda tt olup, Türkiye gündemine gelmiştir. Aynı mecra üzerinden yerel- ulusal meslek örgütleri başkanları, bazı siyasiler, akademik çevreler bu sese ses vermiştir. Yine 15 Aralık Perşembe Twitterda ülkenin siyasetinin sıcak gündemine rağmen #MEBSubeMüdürleri başlığı 103 bin twit ile tt olmuş, gündeme üst sıralardan girmiştir. MEB Şube Müdürleri sorunu ortaya koymakta çözüm yollarını da sunmaktadırlar.

*Çözüm Önerileri

1- Şube Müdürü kariyer yapmış öğretmendir.Bu nedenle Şube Müdürüne uzman öğretmen ve baş öğretmen olma hakkı tanınmalıdır.

2- Şube müdürüne haftalık en az 40 saat ek ders ödenmelidir.

3- Şube müdürünün özel hizmet tazminatı arttırılmalıdır.

4- Şube müdürüne makam tazminatı ödenmelidir.

5- Yakın dönemde Şube Müdürünün uhdesinden alınan disiplin amirliği yetkisi, okul/ kurum idareci ve öğretmenlerini de kapsayacak şekilde genişletilerek iade edilmelidir.Böylece Şube Müdürünün her geçen gün kaybolan itibarı iade edilmiş olacaktır.

6- Şube müdürünün bir alt görev unvanı okul müdürü olarak tanımlanmalıdır. Böylece görevi bırakması veya görevden alınması durumunda Okul Müdürü olarak atanmalıdır.



Meb Şube Müdürleri Platformu

