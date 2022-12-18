Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın ev sahipliğinde Lusail Stadyumu'nda düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası final maçında Elon Musk ile bir süre sohbet etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Aralık 2022 22:13, Son Güncelleme : 18 Aralık 2022 22:21
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın ev sahipliğinde Lusail Stadyumu'nda düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası final maçında Arjantin ile Fransa maçını izledi.
Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in Kurucusu Elon Musk ile bir süre sohbet etti.
Erdoğan daha önce Twitter'ın mavi tık ücreti konusunda Musk ile pazarlık yapabileceğini söylemişti.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız