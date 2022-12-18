Mersin'de evde çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi
Mersin'in Tarsus ilçesinde yangın çıkan evde bulunan 68 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.
Haber Giriş : 18 Aralık 2022 23:59, Son Güncelleme : 19 Aralık 2022 00:00
Yeni Mahallesi'nde yedi katlı binanın 5'inci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, yangın sırasında evde bulunan 68 yaşındaki Ali Kırang'ın öldüğü belirlendi. Kırang'ın evde tek başına yaşadığı öğrenildi.
Kırang'ın cesedi, incelemenin ardından Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız