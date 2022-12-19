Kasko yaptırmak mı, yaptırmamak mı? Bütün mesele fiyat etiketinde

Poliçe fiyatlarında yaşanan artışlar, birçok sürücü için zorlayıcı boyuta ulaşırken, artışın sebepleri de tüketici nezdinde merak uyandırıyor. Son zamanlarda haber başlıklarında da gündem oluşturmaya başlayan konu hakkında sektörden de dikkat çekici bir açıklama geldi. Tüm Oto Servisleri Federasyonu (TOSEF); kaza sonrasında açılan hasar dosyalarında, ana maliyet kalemlerini yedek parça ve işçiliğin oluşturduğunu, hasar dosyalarındaki maliyetin yüzde 70'lik oranla yedek parça kaleminin domine ettiğini ve 1 yılda 3 kata varan artış yaşandığını belirtti.

ALİ ÇELİK