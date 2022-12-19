Eve giren sağlık ekipleri doktoru korkunç halde buldu
İZMİR'de bir doktor eşinin şehir dışında olduğu sırada kendisini asarak intihar etti.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Aralık 2022 09:10, Son Güncelleme : 19 Aralık 2022 08:59
İzmir'de görev yapan 37 yaşındaki doktor, evinde intihar etti. Edinilen bilgiye göre, Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesinde görevli doktor Kadir Çoşkun (37) evinde eşinin şehir dışında olduğu sırada kendisini asarak intihar etti.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çoşkun'un cansız bedeniyle karşılaştı. Çoşkun'un cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız