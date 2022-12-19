Bolu Dağı'nda sis ve sağanak
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sis ve sağanak ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Aralık 2022 09:59, Son Güncelleme : 19 Aralık 2022 09:42
Güzergahta gece başlayan sağanak aralıklarla devam ederken, sabah saatlerinde Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde sis etkili oluyor.
Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 35 metreye kadar düştü. Sis lambalarıyla uyarılan sürücüler, yakın takip, hatalı sollama ve hız yapmamaları konusunda uyarılıyor.
Sağanak, kent merkezinde de aralıklarla sürüyor.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız