Kırklareli Valisi Birol Ekici, mesaisine öğrencilerle kitap okuyarak başladı

Vali Ekici, Ahmet Mithat Ortaokulu'nda düzenlenen kitap okuma etkinliğine katıldı.

Öğrencilerle bir süre kitap okuyan Ekici, bireylerin kendini geliştirmesi için kitap okumanın önemli olduğunu söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığının müfredatı gereği okullarda düzenli olarak kitap okunması amacıyla etkinlikler düzenlendiğini anımsatan Ekici, "Okuma saatine bugün katılarak öğrencilerimizin okumasını, onların bilgi sahibi olmasını, genel kültürlerini geliştirmelerini desteklemek istiyoruz. Tüm öğrencilerimize okumalarını, daha çok okumalarını ve daha çok okumalarını tavsiye ediyorum. Çünkü geleceğe ancak çok okuyarak hazırlanabiliyoruz. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum." diye konuştu.

Etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan ile Doğu Mahallesi Muhtarı Arzu Yıldırım da katıldı.