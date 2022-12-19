YSK başkanı kriz çıkaran açıklamalarına devam ediyor

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Muharrem Akkaya hafta sonunda Habertürk Gazetesinden Küba Par'a konuşmuş ve "İmamoğlu adayken, cezası kesinleşirse seçilse bile mazbatası verilmez, seçim yenilenir" demişti. Tıklayınız.

Kurul halinde karar verilecek bir konuda, Ocak ayında görevi sona erecek bir başkan tarafından tek başına kamuoyuna açıklama yapılması yanlış bulunmuş ve "ihsası rey" eleştirileri yapılmıştı. Başkan Akkaya gelen "ihsası rey" eleştirileri sonrasında ise "Ben kanunu hatırlattım" demişti.

Başkan Akkaya bugün ise Almanya tarafından desteklenen DW Türkçe'den Alican Uludağ'a konuştu. Akkaya, bu kez bir soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 seçimlerinde anayasaya göre üçüncü kez aday olup olamayacağına ilişkin tartışmalara değindi. Akkaya, "Ancak ben kendime göre bir çalışma yaptırdım. Kurul üyeleriyle paylaşmadım . Konu YSK önüne gelir gelmez, bakacağız. Belki aday olmaz, belki başka bir şey olur . Cumhurbaşkanı, resmen adaylığa başvurmadan bu konuyu değerlendiremiyoruz" dedi.

Görev süresi bir ay sonra sona erecek olan bir başkanın, kurul halinde karar verilmesi gereken bir konuda tek başına açıklamalar yapması, Türkiye gündemini belirlemesi pek karşılaşılan bir durum değil.

Yargı camiası, usul ve teamülde olmayan bir şekilde yapılan açıklamaların YSK'yı yıpratacağını ve Türkiye'yi gereksiz bir tartışmanın için çekeceğine dikkat çekiyor.