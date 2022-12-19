Meteorolojiden Akdeniz için fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Akdeniz için fırtına uyarısında bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Aralık 2022 12:25, Son Güncelleme : 19 Aralık 2022 12:26
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'de yarın ve Çarşamba günü fırtına bekleniyor.
Fırtınanın, Çarşamba günü, Antalya Körfezi'nde öğlen, Anamur açıklarında ise akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız