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Bakan Varank'tan, Akşener ve İmamoğlu'na 'sarılma' tepkisi:

"Sayın Akşener zannedersem gençliğinde drama eğitimi almış. Onun için tiyatroyu çok seviyor. Bakıyorsunuz bir belediye başkanı ceza aldığı için neredeyse göbek atacak"- "Sayın Akşener'e şunu söylemek istiyorum, drama eğitimi almış ama hangi duyguyu nerede oynayacağını öğrenememiş"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Aralık 2022 13:56, Son Güncelleme : 19 Aralık 2022 14:39
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Bakan Varank'tan, Akşener ve İmamoğlu'na 'sarılma' tepkisi:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verdiği kararın ardından yaşanan siyasi gelişmelere ilişkin, "Sayın Akşener zannedersem gençliğinde drama eğitimi almış. Onun için tiyatroyu çok seviyor. Bakıyorsunuz bir belediye başkanı ceza aldığı için neredeyse göbek atacak." dedi.

Çeşitli programlar için Kayseri'ye gelen Bakan Varank, Mobilyacılar Sitesi'ndeki Mobilya ve Metal Boyama Ortak Kullanım Tesisi'nin (MOBİBOYA) açılışına ve toplu açılış törenine katıldı.

Oymaağaç mevkisindeki tesisin açılışında konuşan Varank, Togg'un Türkiye Yüzyılı'nın ilk fotoğrafı olduğunu, gün geçtikçe bu fotoğraf karelerine yenilerinin eklendiğini, Togg'un heyecanı bitmeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yusufeli'ndeki dünyanın en yüksek yedinci barajının açılışını yaptığını anımsattı.

İnsansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini belirten Varank, "Bazı teknolojiler vardır ki geliştirdiğinizde sadece bir ürün elde etmezsiniz. Bütün bir sistemi değiştirirsiniz. Oyunun kurallarını baştan yazarsınız. Geçtiğimiz hafta aynı şeyi Togg için demiştim. İşte Kızılelma da bu müstesna teknolojilerden bir tanesi. Bu teknoloji, sadece ülkemizin topraklarını savunmasında eli ayağı olmayacak, aynı zamanda savunma sanayi için büyük bir vizyon ortaya koyacak. ASELSAN'ı, ROKETSAN'ı, ASPİLSAN'ı yeni atılımlar yapmaya zorlayacak. Savunma sanayi tedarikçilerini topyekun dönüştürecek." diye konuştu.

Türkiye'nin gündelik siyasi tartışmalarla kaybedecek vakti olmadığını vurgulayan Bakan Varank, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili mahkeme kararının ardından yaşanan gelişmelere ilişkin şunları kaydetti:

"Sayın Akşener zannedersem gençliğinde drama eğitimi almış. Onun için tiyatroyu çok seviyor. Bakıyorsunuz bir belediye başkanı ceza aldığı için neredeyse göbek atacak. Yani insanlar mahkeme kararlarına üzülmesi gerekirken birbirlerine sarılıp kutluyorlar. Ben bu resmi şöyle okuyorum, bakınız şu anda kasetle gelen genel başkana mağduriyet sosuna bürünmüş bir darbe gerçekleştiriliyor. Bu konular bizi hiç ilgilendirmiyor. Biz işimize bakıyoruz. Eğer konu 2023 seçimleri ise bizim adayımız zaten belli. Sayın Cumhurbaşkanımız Allah'ın izniyle bu seçime girecek, tekrar cumhurbaşkanı olacak. Onun için 6'lı masadaki siyasi tartışmalar bizi ilgilendirmiyor. Sayın Akşener'e şunu söylemek istiyorum, drama eğitimi almış ama hangi duyguyu nerede oynayacağını öğrenememiş. Eğer üzülecekseniz onun görüntüsünü vermeniz lazım. Mahkeme kararı üzülecek bir hadisedir ama siz gülüyorsanız demek ki bunun altında başka bir husus vardır diye düşünüyorum. Bütün milletimiz de işte sizin oynadığınız o tiyatroyu seyretmeye devam ediyor ama kararını Allah'ın izniyle sandıkta 2023'te vermiş olacak."

Bugün Kayseri'de açılışı yapılacak eserlerin güncel yatırım tutarının yaklaşık 470 milyon lira olduğunu aktaran Bakan Varank, bunların arasında ORAN Kalkınma Ajansının desteklediği 15 milyon lira bütçeli 6 proje bulunduğunu bildirdi.

Bu tesislerle istihdamdan verimliliğe, tarımdan süt işleme tesislerine kadar Kayseri'nin çeşitli ihtiyaçlarına çözüm üretildiğini anlatan Varank, "Bugün Kayseri sanayisinin gücüne güç katacak 3 yeni özel sektör fabrikasının da açılışını gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 245 milyon liralık yatırımla hayata geçen bu fabrikalar, şu an için 570 vatandaşımıza ekmek kapısı oldu." dedi.

- "MOBİBOYA ile mobilya ekosistemi ileriye taşınacak"

Bakan Varank, Avrupa Birliği ortaklığında yaklaşık 7 milyon avro yatırımla gerçekleşen mobilya ve metal boyama üssünün başta KOBİ'ler olmak üzere tüm işletmelere önemli fırsatlar sunacağını belirtti.

Kayseri'nin mobilya üretiminde lokomotif şehirlerden olduğunu vurgulayan Varank, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin bir numarası. Ülkemizdeki 20 büyük mobilya üreticisinin 11'i burada üretim yapıyor. Türkiye'de üretilen her 2 sandalyeden 1'i, 10 kanepeden 7'si, 4 bazadan 1'i, 2 yaylı yataktan 1'i Kayseri'den çıkıyor. İşte MOBİBOYA projesiyle mobilya ekosistemini ileriye taşıyacak Türkiye'nin en büyük su bazlı boyama altyapısını kurduk. Burada sıfır atık ve yüzde 100 verimlilik felsefesiyle yola çıkıldı. Tüm boyama işlemleri akıllı robotlarla ve programlanabilir makinelerle yönetiliyor. Ahşap, panel, MDF, sunta, metal, cam, fiberglass, otomotiv parçaları, tır brandaları, sandalye, masa ve pencere gibi ürünlerin boyama süreçleri tam otomatik makinelerle tamamlanıyor. 360 derece boya robotu ile konveyörler üzerinde taşınan malzemeler boyanabiliyor. Dijital baskı ünitesi ile ürünler üzerine yüksek kaliteli baskılar yapılabiliyor."

Tesisteki teknolojiyi anlatmak için CHP'ye Zoom bağlantısı yapmak gerektiğini belirten Varank, şunları söyledi:

"Eğer Zoom'la bağlanmazlarsa teknolojiden anlamıyorlar. Onun için ben Başkanımıza buradan tavsiyede bulunuyorum. Davet edin, mantı ikram edersiniz, belki hamburgerin yerini tutmaz ama gelsinler, gezsinler, şu teknolojiyi görsünler. Eğer gelmek istemiyorlarsa bir Zoom bağlantısı yapın ama arkadaşlarımız teknolojiden o kadar bihaberler ki Zoom bile yabancı bir ürün, bunun farkında değiller. Bari danışmanına bağlanırken Türkiye'deki teknoloji firmalarının ürettiği ürünler var, Bip Meet var mesela, onunla aynı bağlantıyı gerçekleştirebilirsin. Hiç değilse yerli ürün kullanabilirdi. Yabancı danışmanla yerli ürünle bağlantı kurabilirdi ama arkadaşlardaki yerlilik oranları o seviyelere gelmemiş. Ben onun için bu kürsüden tavsiyede bulunmak istiyorum. Teknoloji görmek isteyen Kayseri'yi ziyaret edebilir."

Bugün dünyanın karşı karşıya olduğu iklim değişikliği ve çevre sorunlarının doğaya saygılı bir sanayi gelişimini mecburi kıldığına dikkati çeken Bakan Varank, tesiste kullanılan su bazlı boyaların çevre farkındalığı açısından önemli bir dönüşümü hayata geçirdiğini ifade etti.

- "Katma değeri arttırmak zorundayız"

Türkiye'de mobilya sektörünün sürekli geliştiğini belirten Varank, 2001 yılında 192 milyon dolar olan sektör ihracatının 2022 yılında 4,8 milyar dolara ulaştığını kaydetti.

Ancak hala bazı tekelleri kırma noktasında gayret gösterilmesi gerektiğini dile getiren Varank, "Bakınız bugün ham madde tedariki ve teknoloji kullanımına Almanya ve ABD liderlik ediyor. Diğer taraftan İtalya, tasarım konusunda ön plana çıkıyor. Şüphesiz Türkiye, mobilya sektöründe yükselen bir değer olarak bu gerçekleri tersyüz edebilir. Özellikle pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşı, ülkemize bu noktada önemli fırsat penceresi sunuyor. Aslında son dönemde mobilya sektöründe yaşadığımız büyüme rakamları doğru yolda olduğumuzun bir göstergesi ama yeterli değil. Bugün fırsat pencerelerini değerlendirmenin yolu sadece ihracat yapmaktan geçmiyor. Kalıcı olabilmek istiyorsak yüksek teknolojiye yatırım yapmak zorundayız. Katma değeri artırmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, bir ürünle beş yıl, on yıl para kazanılan dönemlerin geride kaldığını, insanların sürekli yenilik beklediğini, inovatif ürünler aradığını belirtti.

Türkiye'deki mobilya ekosisteminin bu dinamizme ve yetkinliğe sahip olduğunu vurgulayan Varank, "Biz bu süreçleri hızlandırmak için her zaman sizlerin yanında olmaya özen gösteriyoruz. Bakınız son 19 yılda TÜBİTAK ile mobilya imalatı alanındaki AR-GE projelerine yaklaşık 60 milyon lira destek verdik. Bu alanda Bakanlığımız destekli AR-GE ve tasarım merkezlerinin sayısı 28'e ulaştı. Göreceksiniz bu rakamlar çok daha yukarılara çıkacak." diye konuştu.

- Kalkınma ajanslarından mobilya sektörüne destek

Kalkınma ajanslarının bugüne kadar mobilya sektörüne yönelik yürütülen 415 projeye 326 milyon lira kaynak aktardığını anlatan Varank, "Geçtiğimiz 10 yılda mobilya imalatına yönelik düzenlediğimiz 1478 yatırım teşvik belgesi ile 18 milyar liralık sabit yatırımın ve 39 bin istihdamın önünü açtık. Son 4 yılda KOSGEB eliyle sektörde faaliyet gösteren 9 bin 250 işletmeye güncel rakamlarla 750 milyon lira destek ödemesi gerçekleştirdik." dedi.

- Kayseri'ye 4. OSB

Kayseri-Sivas yolu Güneşli mevkisinde kurulması planlanan yeni OSB ile Kayseri'deki OSB sayısının 4'e çıkacağını aktaran Bakan Varank, "Yeni OSB'de hedefimiz, orta yüksek ve yüksek teknolojili üretim yapısına sahip yeni işletmeler ortaya çıkarmak. Buradaki yatırımlar tamamlandığında 38 bin vatandaşımıza daha istihdam imkanı sağlamış olacağız." ifadelerini kullandı.

Kayseri'de tarımsal üretimin daha da yaygınlaşması için modern teknolojik sera ve iyi tarım uygulamalarının geliştirilmesi amacıyla Tarıma Dayalı Sera İhtisas OSB'nin kurulacağını belirten Varank, fizibilite çalışması tamamlanan OSB için ilk aşamada 81 milyon liralık yatırım yapılacağını dile getirdi.

Söz konusu projenin tamamlanması ile Kayseri'nin gıda satış ve ihracatında yüzde 25 artış gerçekleşmesini beklediklerine işaret eden Bakan Varank, Kayseri'nin yapılan yatırımlara her zaman misliyle karşılık verdiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından hediye takdim edilen Bakan Varank, Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Kayseri milletvekillerinin katılımıyla tesisin açılış kurdelesini kesti.

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