'Sevgi evinde kalan 11 yaşındaki çocuğun yüzünde sigara söndürüldü' iddiasına suç duyurusu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sevgi evinde kalan 11 yaşındaki çocuğun yüzünde sigara söndürüldüğüne yönelik habere ilişkin, "İstanbul İl Müdürlüğümüz, kuruluşumuza yönelik olarak asılsız beyanlarda bulunan G.K. adlı şahıs ile ilgili suç duyurusunda bulunacak, teyide muhtaç iddiaları haberleştiren internet sitesinin tekzip yayınlaması için de yasal haklarını kullanacaktır." açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan, "Sevgi evinde kalan 11 yaşındaki çocuğun yüzünde sigara söndürüldü" başlıklı habere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Söz konusu haberde adı geçen anne G.K'nin, 18 Aralık'ta Bakanlığa bağlı kuruluşta kalan kızı B.N.S'yi ziyareti esnasında, yüzünde görülen izlerin sigara yanığı izi olduğunu iddia ettiği belirtilen açıklamada, B.N.S ve kuruluştaki nöbetçi personel tarafından anneye izlerin sigara izi olmadığı, çocuğun aile hekimi tarafından muayene edildiği ve cilt problemi gerekçesiyle polikliniğe yönlendirildiği bilgisinin verildiği ifade edildi.

Annenin çocuğun beyanına rağmen yüzünün fotoğraflarını çekerek farklı kişilerle paylaştığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Anne G.K'nin çocuğunu hastaneye muayene amacıyla götürme talebi üzerine B.N.S. bir devlet hastanesine yönlendirilmiş ve izlerin alerjik reaksiyona bağlı olduğu, çocuğun yüzünde, vücudunda herhangi bir istismara veya şiddete bağlı ize rastlanmadığına ilişkin rapor alınmıştır. İstanbul İl Müdürlüğümüz, kuruluşumuza yönelik olarak asılsız beyanlarda bulunan G.K. adlı şahıs ile ilgili suç duyurusunda bulunacak, teyide muhtaç iddiaları haberleştiren internet sitesinin tekzip yayınlaması için de yasal haklarını kullanacaktır."