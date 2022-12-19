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Oto Ekspertiz ve Alım-Satım Kitabı

Otorapor.com Eray Üner tarafından kaleme alınan oto ekspertiz ve alım-satım kitabı sektöründe bir ilk. Üstelik kitaba dijital erişim de mümkün.

Neden bu kitap? Çünkü, aracınızın maddi ve manevi değerini düşündüğümüzde en iyi sonuç için en iyi yol haritasını belirlemeniz gerekir. En iyi yol haritasını da yıllardır bu sektörde hizmet veren uzmanlar hazırlayabilir.

Kitabın içeriği 7 farklı bölümden oluşuyor.

1. Bölüm: Oto Ekspertiz Nedir?

2. Bölüm: Neden Otorapor?

3. Bölüm:Pert Nedir?

4. Bölüm: İkinci El Araç Alım Tavsiyeleri

5. Bölüm: İkinci El Otomobilin Satışa Hazırlanması

6. Bölüm: Araç Sahiplerine Özel Tavsiyeler

7. Kapanış.

Kitap İçeriğinde Kısaca Nelerden Bahsediliyor?

Oto Ekspertiz Nedir?

Oto ekspertiz, araç sigortalarında ve ikinci el araç satışlarında aracın her türlü kontrolünü sağlar. Varsa hasarını, değişen parçalarını ve eksiklerini profesyonel yöntemle inceler.

Oto Ekspertiz Neden Önemlidir?

Alacağınız ya da satacağınız araçla ilgili gerekli bilgiler tüm şeffaflığıyla görünürse sonradan karşınıza çıkacak hasar veya kronik sorun gibi olumsuz bir durum yaşamazsınız.

Neden Otorapor?

2007 yılında Türkiye'nin kurumsal ilk oto ekspertiz firması olarak kuruldu. 2020 yılında Türkiye'nin en hızlı büyüyen ilk 10 Franchise markası arasında yerini alan Otorapor, deneyimli ve uzman bir kadroya sahiptir. Sektördeki yenilikleri ve hata payının sıfıra yakın olması sebebiyle her geçen gün tercih sebebi olmaktadır.

Pert Nedir?

Ağır hasar kaydı alarak kullanılamaz hale gelen araçlar için kullanılan tabirdir. Kitabın bu bölümünde hangi araçlar pert olmuştur, nelere dikkat edilir gibi soruların cevaplarını ayrıntılı şekilde bulabilirsiniz.

İkinci El Araç Alım Tavsiyeleri

Hangi otomobili alacağınıza karar vermek oldukça zordur. Aynı model aynı marka ve benzer kullanıma sahip araçlarda bile fiyat farkı oldukça yüksek seyretmektedir. Bu bölümde size ayrıntılı olarak nelere dikkat etmeniz gerektiği anlatılır.

İkinci El Otomobilin Satışa Hazırlanması

İkinci el otomobilin satışa hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken tüm süreçler ve satış işlemi için gerekli tüm bilgiler burada yer alır.

Araç Sahiplerine Özel Tavsiyeler

Burada araç bakımınız ile ilgili tüm bilgiler yer alıyor. Lastik ömrünü uzatma, motor yağı gibi ayrıntılı bilgilere girilirken aynı zamanda ehliyet ve ruhsat kaybı söz konusu olduğunda yenisini çıkarmak için ne yapmanız gerektiği anlatılıyor.

Kapanış

Kapanış kısmında son noktalar verilerek bitirilir.

Rehber niteliğindeki kitabımızı keyifli okumanızı dileriz.

Kitabı aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz

Kitabın dijital pdf halini: https://otorapor.com/otoekspertiz-alim-satim-kitabi

Google play: https://play.google.com/store/books/details/Oto_Ekspertiz_ve_Alım_Satım_Kitabı?id=5YSdEAAAQBAJ&gl=TR





