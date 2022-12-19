Kazada yaralanan müdür yardımcısı tedavi gördüğü hastanede öldü
Ordu'nun Fatsa ilçesindeki trafik kazasında ağır yaralanan müdür başyardımcısı tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Aralık 2022 15:58, Son Güncelleme : 19 Aralık 2022 15:59
Fatsa-Kumru kara yolundaki kazada yaralanan Korgan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde müdür başyardımcısı olarak görev yapan Vedat Beşikçi, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.
Aynı kazada ağır yaralanan Serkan Uysal'ın ise Ordu Devlet Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Fatsa ilçesinde 16 Aralık'ta Bayram G. yönetimindeki 52 ACA 611 plakalı hafif ticari araç, Fatsa-Kumru kara yolunda Vedat Beşikçi'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen motosikletle çarpışmıştı. Kazada Beşikçi ile yanındaki Serkan Uysal yaralanmıştı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız