Asgari ücretli nasıl daha yüksek emekli maaşı alır?

İşveren toplamda %37,5 oranında prim yükünden hem kendi hissesini hem de işçi hissesini SGK' ya ödemekle yükümlüdür.

İşverenlerin bir kısmı veya çoğunluğu işçilerine cari asgari ücreti (2022 yılı için brüt aylık 6.471,00 TL) aşacak şekilde ücret ödediği halde cari asgari ücret üzerinden SGK' ya sigorta primine esas kazanç bildirimi yapmaktadırlar.

Ancak bu durumda emekli olacak işçiler, primleri asgari ücret üzerinden yatırıldığı için daha düşük bir emekli maaşı almak zorunda kalacaktır. Peki bu durumda ne yapılabilir. EYT Danışmanlık sitesinde yer alan makale için tıklayınız.