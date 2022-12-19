Bakan Dönmez'den petrol rezervi açıklaması: Arkası gelecek bizi takip edin

Bakan Dönmez, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve üyelerine Filyos Limanında devam eden Doğalgaz İşleme Tesisini ziyaret etti. TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin tarafından devam eden çalışmalar hakkında Bakan Dönmez ve Komisyon üyelerine brifing verdi.

Brifing sonrası saha gezisi sonrası açıklama yapan TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyıldız, Filyos'ta Türkiye'nin enerji üssünün inşa edildiğini ve sürecin gayet iyi ve doğru yönetildiğini söyleyerek, "Sürecin 2023 ilk çeyreğine dönük adımların gerçekten çok önemli bir şekilde ve sonuca gidecek şekilde yürütüldüğünü gördük. Türkiye'nin gaz ihtiyacının çok büyük ölçüde belirlenen zaman diliminde ülkemize sunulacağından mutlu olduk. Bu süreçte gece gündüz demeden keşfedilen gazın çıkarılarak ülkemizin hizmetine sunulması noktasında başta Cumhurbaşkanımız ile bakanımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise, Türkiye'nin bugüne kadar doğalgazda yüzde 99'un üzerinde dışa bağımlı bir ülke olmasına rağmen arz güvenliği konusunda bir sıkıntı yaşatmadan, konut, sanayi ve işyerlerin ihtiyacını karşıladıklarını söyledi.

"2023 Mart'ında gazı sisteme vereceğiz"

Bakan Dönmez, Cumhuriyetin 100. Yılında, Türkiye yüzyılında milletin hasretle beklediği Karadeniz gazının Türk halkıyla buluşturmada geriye sayımın başladığını ve devam ettiğini kaydederek, "Önümüzdeki yılın Mart ayında bir aksilik çıkmadığı takdirde bu gazı sisteme vereceğiz. Halı hazırda şuanda yağmur yağışına rağmen şantiyede çalışmalar devam ediyor. Toplam 8 bin 100 personelimiz çalışıyor. 51 gemi ile deniz tarafındaki çalışmaları sürdürüyoruz. Bu çerçevede emeği geçen tüm arkadaşlarımıza hepsine teşekkür ediyoruz" dedi.

"Arkası gelecek, bizi izlemeye devam edin"

Bakan Dönmez, ayrıca, geçen Cuma günü çok önemli, büyük projelerinden birinin daha açılışını Cumhurbaşkanın katılımıyla açılışını da yaptıklarını sözlerine ekleyerek, " Silivri'de deniz alanlarındaki Avrupa'nın en büyük doğalgaz depolama tesisini hizmete açmıştık. Oda bizim son derece mutluluk verici bir unsur. Kara sahalarındaki çalışmalarımız devam ediyor. Cumhurbaşkanımızda açıklamıştı, Şırnak bölgesinde önemli bir petrol rezervinin keşfine imza atmıştık. Arkası gelecek, bizi izlemeye devam edin" ifadelerinde bulundu.