Galata ve Atatürk köprüleri çalışma nedeniyle trafiğe kapatılacak
Galata ve Atatürk (Unkapanı) köprüleri, bu gece belirlenen saatlerde bakım onarım çalışmaları nedeniyle araç ve yaya trafiğine kapatılacak.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Aralık 2022 17:47, Son Güncelleme : 19 Aralık 2022 17:47
Her iki köprüde gece saatlerinde bakım onarım çalışması gerçekleştirilecek.
Bu kapsamda Galata Köprüsü 01.30-04.30 saatleri arasında, Atatürk Köprüsü ise 02.30'dan 03.30'a kadar araç ve yaya trafiğine kapalı olacak.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız