Ankara'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Ankara'da iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Aralık 2022 20:18, Son Güncelleme : 19 Aralık 2022 21:40
Yenimahalle ilçesi Yakacık Mahallesi'nde, Murat Şahin ile arasında alacak meselesi olan Mustafa A. tartışmaya başladı.
Kavgaya dönüşen tartışmaya Murat Şahin ve Mustafa A.'nın akrabaları da dahil oldu.
Kavga sırasında silahla vurulan Murat Şahin hayatını kaybederken, Mustafa A. ile akrabaları İbrahim A. ve Mehmet A. yaralandı.
Mustafa A. ve İbrahim A.'nın durumu ağır, Mehmet A'nın ise hayati tehlikesi bulunmuyor.
Jandarma ekipleri olayla ilgili çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız