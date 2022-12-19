EYT'nin detayları ay sonuna kadar netleşecek

EYT'de düğüm çözülüyor. Düzenleme için mesai hızla devam ediyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "99'dan bugüne gelen bir mesele bunu da çözüyoruz. Bu da uzun uğraşılarla çözüm aşamasına gelmiştir. Çünkü birçok meselenin boyutu vardır. Mali boyutu dışında da teknik boyutları vardır. Onları da halletmek üzereyiz, onları da bu ay içerisinde çözdükten sonra meclisimizin gündeminde yer alacağına inanıyoruz" açıklamasını yaptı.

Çalışma çerçevesinde bir yandan taraflar dinleniyor, bir yandan da çalışanlara ilişkin kayıtlar inceleniyor.

Tüm verilere erişilmesinin ardından düzenlemenin detayları da belli olacak.

Kıdem tazminatına KGF finansmanı

EYT düzenlemesinin kıdem tazminatı boyutu da bir diğer önemli nokta.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın çalışmaları sürüyor. Tamamlandığında Kredi Garanti Fonu kefaletiyle işverene uygun finansman imkanı verilecek.

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenlemeden 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olup emeklilik için gerekli çalışma yılı ve prim gün sayısını dolduranların faydalanması öngörülüyor.