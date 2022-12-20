Otoparklar cep yakıyor: Semtine göre günlük 150-250 TL arasında

İstanbul'da trafiğin yanı sıra park sorunu da büyük bir problem haline geldi. Özel otoparklarda istenen fahiş ücretler, vatandaşları canından bezdirdi. Semte göre değişen, belirli bir standardı olmayan otopark ücretleri vatandaşı zor durumda bırakıyor.

ULAŞIMA YAKINLIK ÖNEMLİ

Her konuda olduğu gibi otopark ücretlerinde de ulaşıma yakın olmak fiyatları etkiliyor. Marmaray, metrobüs, metro gibi toplu taşıma ağlarının yakınlarında bulunan otoparkların fiyatları, mahalle aralarında bulunanlara göre daha yüksek. Ayrıca aylık abonman ücretleri de birbirinden farklı. 480 ile 2000 TL arası değişen aylık abonman ücretlerinde bir standart yok. Otopark ücretlerinin yüksek olması, vatandaşların ulaşım tercihlerini de değiştirmiş durumda.

AYLIK 2 BİN TL

Beşiktaş'a şahsi bir araç ile gidilmesi adeta cep yakıyor. Özel otoparkların günlük ücret 150 ile 250 TL arasında. İlçedeki otopark ücretleri, sahil kesiminden iç kısımlara gidildikçe düşüyor. Aylık abonman ücreti Çarşı'ya doğru gidildiğinde, bin TL'den 2 bin TL'ye kadar çıkıyor. Hem yerli, hem de yabancı turist tarafından tercih edilen Ortaköy'de İspark ücreti ise 2 saate kadar 23 TL, tüm gün ise 60 TL.

BİR SAATİ 100 TL

Kadıköy'de özel otoparkların günlük ücreti 60 ile 250 TL arasında değişirken, Belediye kaldırım kenarına park eden araçlardan saatlik 18 TL alıyor. Üsküdar'da, özel otoparkların ücreti saatlik 20 ile 100 TL arasında değişiyor. Bazı kapalı otoparklarda ise aylık abonmanlık sistemi uygulanıyor.

Aylık abonmanlık 480-550 TL arasında değişiyor. İstanbul'un en kalabalık ilçelerinden biri olan Ümraniye'de ise kapalı otoparkın 24 saati 80'le 180 TL arasında. Bir aylık abonman ücreti diğer ilçelerden daha yüksek. 700 ile bin TL arası değiyor.

SEMT AYNI ÜCRET FARKLI

Ziyaretçi sayısı en yüksek ilçelerin başında gelen Fatih'te otoparkların sayısı da ücreti de yüksek. Fiyatlar da oldukça değişken. Birinde 20, diğerinde 50 TL. Bu rakam 100 TL'ye kadar çıkıyor. Aylık abonman ücreti ise 700-2 bin TL arasında oynuyor.

Ücretlerde bir standart olmalı

İstanbul'da tekstilcilik yaptığını belirten Mustafa Durmaz, "Gün içerisinde işim gereği birçok lokasyona uğramak zorundayım. Günde dört, beş otopark kullanıyorum. Birine 50, öbürüne 20, bazen de 80 TL ödüyorum. Bunun da bir sınırı olması lazım" dedi. Çocuğunu haftanın beş günü Kadıköy'e getirdiğini belirten Serap Kaba, "On beş dakika için 18 TL ödüyorum. Günlük ödediğim yakıt ve otopark parasıyla yakında servis ücretini geçeceğim. Böyle bir şey olabilir mi?" şeklinde konuştu.

AVM otoparkı paralı

Zincirlikuyu'nun merkezindeki en yoğun alışveriş merkezlerinden birinde otopark ücreti dikkat çekiyor. AVM'ye gelen ziyaretçiler, alışveriş yapmalarına rağmen otopark ücreti ödüyor. Fiyatlar şöyle: 1- 2 saat 20 TL, 2-4 saat 30 TL, 4-6 saat için 40 TL ve 10-12 saat arası 70 TL.

Ayşe Mine Alioğlu