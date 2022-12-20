Yaşamaz dediler taburcu oldu: Hollanda'da ötenazi Türkiye'de sağlık

Hollanda'da tedavi gördüğü hastanede umut kesilerek 'ötenazi' uygulanmak istenen ve ailesinin yardım talebi üzerine ambulans uçakla Türkiye'ye getirilen Hüseyin Hatipoğlu (22), tedavi gördüğü Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nden taburcu edildi. Hatipoğlu'nun tedavisine evinde devam edileceği belirtildi. Hüseyin Hatipoğlu, 22 Nisan'da Hollanda'nın Oosterhout şehrinde meydana gelen kazada ağır yaralandı. Beyninde hasar oluşan Hatipoğlu götürüldüğü hastanede yoğun bakımda tedavi altına alındı. 5,5 aylık tedavinin ardından doktorlar Hüseyin Hatipoğlu'ndan umudunu keserek ailesine "Hastanede yapılacak her şey yapıldı, bakımevine gidilecek. Hüseyin acı çektiği için ötenaziyi düşünün" teklifinde bulundu.

TEDAVİSİ EVDE DEVAM EDECEK

İğne ile hastanın yaşamına son verilmesi anlamına gelen 'ötenazi' teklifini kabul etmeyen aile, Türkiye'den yardım istedi. Sağlık Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'nın koordineli çalışması sonunda 21 Ekim'de ambulans uçakla İstanbul'a getirilen Hüseyin Hatipoğlu, ilk olarak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ailesinin talebi üzerine 17 Kasım'da Kahramanmaraş'taki Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Hatipoğlu, palyatif servisine yatırıldı. 1 ay süren tedavinin ardından Hüseyin Hatipoğlu taburcu edilerek evine gönderildi. Hüseyin Hatipoğlu'nun tedavisine evde devam edileceği belirtilirken, ailenin de enfeksiyon riskine karşı ziyaretçi kabul etmediği öğrenildi.