İstanbul'da DEAŞ, HTŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda 11 zanlı yakalandı
İstanbul'da terör örgütleri DEAŞ, HTŞ ve El Kaide'ye yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Aralık 2022 09:23, Son Güncelleme : 20 Aralık 2022 09:27
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı zanlıların, çatışma bölgelerinde bulunan örgüte yakın kişiler ile irtibatlı olduklarına dair istihbarı bilgiler üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, 7 ilçede tespit edilen 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan 11 yabancı uyruklunun emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız