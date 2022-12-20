Google, üst mahkemeyi beklemedi! İmamoğlu'na 'eski başkan' ibaresi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK başkan ve üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. İmamoğlu hakkında siyasi yasak kararı verilirken, dava üst mahkemede görüşülecek. İmamoğlu hakkındaki karar henüz netleşmemişken, Google'da ilginç bir gelişme yaşandı. Aramalarda Ekrem İmamoğlu ismi taratıldığında çıkan sonucun Eski İBB Başkanı şeklinde olması dikkat çekti.

EKREM İMAMOĞLU NE KADAR CEZA ALDI?

Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, sanık İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat katıldı. Çok sayıda CHP ve İYİ Parti'li isim de duruşmada izleyici olarak bulundu.

Duruşmada kararını açıklayan mahkeme, İmamoğlu'nun o dönem YSK Başkanı olan Sadi Güven ile 10 YSK üyesine yönelik zincirleme şekilde "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret" suçundan 2 yıl 7 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Mahkeme, İmamoğlu hakkında TCK'nın "Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma" konusunu içeren 53. maddesinin uygulanmasına hükmetti.

Ekrem İmamoğlu'nun mahkeme kararının üst mahkemelerce de kabul edilmesi halinde siyasi yasaklı olacağı bilinirken, Google aramalarında mevcut başkanlık durumu şimdiden 'eski' olarak yer aldı.

HATA WIKIPEDIA'DAN KAYNAKLI!

Wikipedia'dan girilen bilginin hatalı olması sosyal medyanın gündemine oturdu. Sosyal medya kullanıcıları kısa sürede binlerce Twitter atarken, Wikipedia'daki bu bilgi en çok konuşulanlar arasına girdi.

İMAMOĞLU, KAYITSIZ KALAMADI

Konu hakkında sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşım yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "I speech kürsü" (Ben kürsüde konuşurum) yazarak, şirketin hesabını etiketledi.

İMAMOĞLU DAVASINDA SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Çarşamba günkü mahkeme kararı, kesinleşmiş karar değil. Bunun için, istinaf mahkemesi ve Yargıtay süreçlerinin de tamamlanması gerekiyor.

İmamoğlu'nun avukatları, ilk aşamada 7 gün içinde istinaf yoluna başvuracak. Hapis cezası kararı, İstinaf Mahkemesi'nde onanırsa Yargıtay'a gidecek.

Yargıtay'ın da kararı onaması durumunda İmamoğlu siyasi yasaklı olacak ve belediye başkanlığı görevine devam edemeyecek.