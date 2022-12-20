AK Parti'nin 2023 stratejisi şekilleniyor: Pozitif kampanya, kavgasız siyaset
2023 seçimleri için geri sayım başladı, AK Parti'de çalışmalar hız kazandı. Seçimlerde yürütülecek kampanyaya dair detaylar netleşiyor. Stratejinin' pozitif kampanya, kavgasız siyaset' üzerine odaklanması beklenirken, toplumsal kucaklaşma da ön plana çıkarılacak.
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 20 Aralık 2022 09:27, Son Güncelleme : 20 Aralık 2022 09:28
AK Parti, 2023 seçimlerinde yürütülecek kampanya için farklı başlıklarda yaptığı çalışmalara hız verdi. Kampanyanın pozitif bir siyaset üzerine kurulması, gençlerin ön plana çıkarılması ve 'Doğruya doğru' söylemi ile halkın karşısına çıkılması gibi konularda hazırlık yapılıyor.
'TOPLUMSAL KUCAKLAŞMA' ÖN PLANDA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son günlerde konuşmalarında '20'nci yüzyılın kavgalarının 21'inci yüzyıla taşınmamasına' sık sık vurgu yapmasının da, seçim kampanyasının çerçevesini pozitif söylemlerin oluşturacağının işareti olarak değerlendiriliyor.
YÜCEL KAYAOĞLUMemurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız