Yılbaşı fırsatçıları yine işbaşında
Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte, döviz kuru ve akaryakıtta son üç aydır artış olmamasına rağmen temel gıda fiyatları sebepsiz yükselirken, piyasa yine sahte Milli Piyango bileti kaynamaya başladı.
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 20 Aralık 2022 09:45, Son Güncelleme : 20 Aralık 2022 09:32
Yılbaşı fırsatçıları yine harekete geçti. Her yıl olduğu gibi gıda fiyatlarını yükseltenler yine boş durmazken, Milli Piyango dolandırıcıları da bu yılı pas geçmedi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken geçtiğimiz günlerde sahte bilet uyarısında bulunmuştu. Sosyal medyada birçok kişinin sahte bilet paylaştığı görüldü. Biletlerin üzerinde kare kod ve mühür olmadığı belirtilirken, sahte bilet alanların çoğunun biletleri bayiden değil seyyar satıcıdan aldığı dikkat çekti
Yeni yılın yaklaşmasıyla gıda fiyatlarındaki artış da dikkatlerden kaçmadı. Başta kuru yemiş olmak üzere, meyve-sebze, tavuk ve hindi fiyatları yükselişe geçti.
KAAN ZENGİNLİMemurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız