Yılbaşı fırsatçıları yine işbaşında

Yılbaşı fırsatçıları yine harekete geçti. Her yıl olduğu gibi gıda fiyatlarını yükseltenler yine boş durmazken, Milli Piyango dolandırıcıları da bu yılı pas geçmedi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken geçtiğimiz günlerde sahte bilet uyarısında bulunmuştu. Sosyal medyada birçok kişinin sahte bilet paylaştığı görüldü. Biletlerin üzerinde kare kod ve mühür olmadığı belirtilirken, sahte bilet alanların çoğunun biletleri bayiden değil seyyar satıcıdan aldığı dikkat çekti

Yeni yılın yaklaşmasıyla gıda fiyatlarındaki artış da dikkatlerden kaçmadı. Başta kuru yemiş olmak üzere, meyve-sebze, tavuk ve hindi fiyatları yükselişe geçti.

KAAN ZENGİNLİ