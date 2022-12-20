NASA'nın roketlerinde dahi kullanılıyor! Nadir elementlerimize Çin markajı

Geçen yıl cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak 5,93 milyar dolar ihracata imza atan maden sektörü bu yıl da yeni rekora imza atmaya hazırlanırken, Türkiye'nin Nadir Toprak Elementleri (NTE) dünyanın ilgisini çekmeye devam ediyor. Edinilen bilgilere göre; dünyanın en büyük ikinci NTE rezervinin tespit edildiği Eskişehir'in Beylikova ilçesindeki bölge, NTE'leri işleme konusunda ilk sırada gelen Çin'in radarına takıldı.

Çin'in madenlerle ilgili devlet iştiraklerinden biri, Türkiye ile temasa geçerek Beylikova'daki NTE'leri ham madde olarak ithal etmek istedi. Türkiye'den ham madde alımı için olumsuz cevap alan Çinli kurum, ikinci bir teklifle geldi.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ