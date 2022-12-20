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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, 2023 yılı hedeflerini paylaştı

"Gelecek yıl finansal mimari ve altyapımızı daha da güçlendirmeye yönelik birçok adım atacağız"- "(Selektif kredi yaklaşımı) 2023 yılında da imalat sanayiyi önceliklendirerek yatırım, istihdam, üretim, ihracat odaklı yaklaşımımızla yeni destek paketlerinin üzerinde çalışmayı sürdüreceğiz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Aralık 2022 10:20, Son Güncelleme : 20 Aralık 2022 11:04
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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, 2023 yılı hedeflerini paylaştı

- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, gelecek yıl finansal mimari ve altyapısını daha da güçlendirmeye yönelik birçok adım atacaklarını bildirdi.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Nebati, küresel ekonomideki sıkıntılara rağmen Türkiye Ekonomi Modeli sayesinde elde ettikleri kazanımların 2023 yılında da güçlenerek artmasını hedeflediklerini dile getirdi.

Türkiye ekonomisinin geride kalan 20 yıllık dönemde başta küresel finansal kriz ve salgın olmak üzere iç ve dış şoklara karşı pek çok defa sınandığını ve tümünden alnının akıyla çıkmayı başardığını vurgulayan Nebati, ekonominin son dönemde şokların üstesinden gelme ve risklere maruz kalabilecek alanları azaltma noktasında da önemli mesafe katettiğini belirtti.

Nebati, Türkiye'nin hem kamu borçluluğunda hem de toplam borçluluğunda gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerden pozitif ayrıştığına işaret ederek, "Önümüzdeki dönemlerde karşılaşabileceğimiz şoklara karşı eskisinden çok daha dirençli ve dirayetli bir Türkiye ekonomisi göreceğimizi vurgulamak isterim. Öte yandan mevcut yurt içi ve küresel gelişmeleri yakından takip ediyor, olası risk ve fırsatlar üzerinde tüm paydaşlarımızla koordinasyon içinde çalışıyor ve gereken adımları zamanında isabetle atıyoruz. 2023-2025 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programı'mızı da bu yaklaşımla hazırladık ve yapısal dönüşüme ilişkin yol haritamızı belirlemiş olduk. Büyümenin güçlü, kapsayıcı ve sürdürülebilir olması için gerekli uygulamalara devam edeceğiz. Ülkemizi, Türkiye Yüzyılı'na, Türkiye Ekonomi Modeli'yle hazırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu çerçevede sanayi üretiminde, istihdamda, yatırımlarda ve ihracatta akran ülkelerden pozitif ayrışmaya devam edeceklerinin altını çizen Nebati, "Vatandaşlarımızın yüksek teveccühü ile KKM uygulamasını 2023 yılında da uygulamaya devam edeceğiz. Böylece finansal istikrar ve kalıcı fiyat istikrarı noktasında kazanımlarımız da sürecek." dedi.

Nebati, sermaye piyasalarını derinleştirmeye, TL cinsinden alternatif yatırım enstrümanları geliştirmeye, katılım finans ekosistemini güçlendirmeye ve finansal sistemde risk yönetimini iyileştirmeye devam edeceklerini belirterek, "Gelecek yıl da finansal mimari ve altyapımızı daha da güçlendirmeye yönelik birçok adım atacağız." diye konuştu.

Bu yıl enerji ve gıda arz güvenliği ile istikrarının ne derece önemli olduğunu bizzat tecrübe ettiklerini dile getiren Nebati, Rusya-Ukrayna Savaşı ile birçok ülkenin enerji ve gıda tedarik zincirinde önemli kırılmalar yaşadığına dikkati çekti.

Türkiye'nin ise hızlı karar alma ve uygulama kabiliyeti sayesinde her iki alanda da arz güvenliğini tesis etmeyi başardığını kaydeden Nebati, "2 Aralık 2022 tarihi itibarıyla, Bakanlığımızca yürütülen Hazine Destekli Kefalet Sistemi kapsamında, firmalarımıza ve salgından olumsuz etkilenen yaklaşık 7 milyon dar gelirli vatandaşımıza toplam 8,2 milyon kredi işlemi gerçekleştirilerek 700 milyar lira kredi kullandırılmıştır." dedi.

Nebati, 2023 yılında da gıda arz güvenliğinin ve istikrarının güçlendirilmesi ile tarımsal üretim maliyetlerinin azaltılarak verimliliğin artırılması konusunda çalışmalarını hızlandıracaklarını belirterek, 2023 yılının sürdürülebilir finansa ve yeşil dönüşüme ilişkin politika tedbirlerinin daha fazla gündeme geldiği bir yıl olacağını bildirdi.

- "Büyüme odaklı kefalet paketleriyle işletmelerimizi destekleyeceğiz"

Nebati, selektif kredi politikasını, daha çok sektör odaklı, üretken alanlara daha fazla odaklanacak şekilde kararlılıkla uygulamaya devam edecekleri aynı zamanda da gerekli geliştirmeleri yapacaklarını ifade etti.

Salgın sonrası dönemde, selektif kredi yaklaşımı çerçevesinde imalat, istihdam ve ihracatı desteklemek amacıyla başta KOBİ'ler için olmak üzere üretken sektörlerdeki firmalar için birçok kefalet paketini hayata geçirdiklerini, imalat, inşaat ve tarım alanlarına yönelik yeni kefalet imkanları oluşturduklarını hatırlatan Nebati, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda 2022 yılında yürürlüğe aldığımız paketlerle yaklaşık 110 milyar liralık kredi imkanını firmalarımızın kullanımına sunduk. 2023 yılında da Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında imalat sanayiyi önceliklendirilmek üzere yatırım, istihdam, üretim, ihracat odaklı yaklaşımımızla yeni destek paketlerinin üzerinde çalışmayı sürdüreceğiz. Makroekonomik politikalarımız ile uyumlu şekilde uygulamaya alacağımız büyüme odaklı kefalet paketleriyle işletmelerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında başlangıçta 200 milyar lira kefalet imkanı karşılığında sağladığımız yaklaşık 250 milyar liralık finansmanı başta KOBİ'lerimiz olmak üzere işletmelerimize sunacağız."

- "EYT ile ilgili işverenlere kefalet destekli paketimizin hazırlık süreci devam ediyor"

Bakan Nebati, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen çalışma çerçevesinde, işverenlerin karşılaşacağı kıdem tazminatı yüküne finansman sağlamak üzere Hazine Destekli Kefalet Sistemi kapsamında yeni bir paket hazırlığı sürecinin devam ettiğini bildirdi.

Öte yandan konut sektörüne yönelik, İnşaat Hizmetleri Finansman Destek Paketini Temmuz 2022'de yürürlüğe aldıklarını anımsatan Nebati, bu çerçevede asgari yüzde 30'u tamamlanmış ve henüz tamamı bitmemiş konut projelerinin tamamlanması amacıyla inşaat sektöründe yer alan firmalara destek olduklarını kaydetti.

Nebati, alt ve orta gelir düzeyindeki vatandaşların konuta erişim imkanlarını desteklemek üzere İlk Evim Konut Finansman ve Genişletilmiş Konut Finansman Paketleri oluşturduklarına dikkati çekerek, "25 Mayıs 2022 tarihinde bu kapsamda uygulamaya alınan paketlerle, şimdiye kadar vatandaşlara konut alımlarında kullanılmak üzere 22 bin 610 kullandırım ile toplamda 9,6 milyar lira kredi imkanı sağladık. Önümüzdeki dönemde de ihtiyaç olması halinde, inşaat sektörüne yönelik yeni destek paketi çalışmalarımız söz konusu olabilir." diye konuştu.

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