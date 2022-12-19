Yolcu360'tan yeni yıla veda kampanyası

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Sektöre getirdiği teknolojik yenilikler ve misafir odaklı yaklaşımı ile araç kiralamayı herkes için kolay ve ulaşılabilir hale getiren Yolcu360, 2022'yi cazip Yıla Veda İndirimleri ile tamamlıyor. Misafirler kampanya süresince araç kiraladıkları gün sayısına göre 250 TL'den 1000 TL'ye kadar indirim fırsatlarından yararlanabilecekler.

12 Aralık 2022, İstanbul;

Türkiye'nin en büyük araç kiralama platformu olarak misafirlerine 1 dakikadan kısa sürede kolayca kiralama deneyimi yaşatan Yolcu360, 2022'ye fırsatlarla dolu bir indirim kampanyası ile veda ediyor. Yolcu360 misafirleri, 5 Aralık- 31 Aralık 2022 tarihleri arasında yapacakları araç kiralamalarında, kiraladıkları gün sayısına göre 250 TL'den 1000 TL'ye varan indirimlerden yararlanacaklar.

250, 500 ve 1000 TL'lik indirimler misafirleri bekliyor

Yolcu360'ın Yıla Veda İndirimleri 5-14 günlük kiralamalarda 250 TL indirim sağlarken, araçlarını 15-29 gün arası kiralayan misafirlere de 500 TL, 30 gün ve üzeri kiralamalar için 1000 TL indirim fırsatı sunuluyor. Yolcu360, faaliyet gösterdiği 110 ülkede farklı kampanyalarla yeni yılı karşılarken Yıla Veda İndirimleri sadece yurt içi kiralamalarda geçerli olacak.

Kodunu yaz indirimi kazan

Kiralama yapılan gün sayısına göre indirim fırsatı sunan kampanyada misafirler,

Yolcu360.com web sitesi ve mobil uygulamasındaki kampanya kodu alanına kampanyanın kodunu yazarak kampanyadan faydalanabiliyorlar. Misafirler 5-14 gün arası kiralamalar için YLC250, 15-29 gün arası kiralamalar için YLC500, 30 gün ve üzeri kiralamalarda ise YLC1000 kodunu kullanılıyor. Ayrıca Yolcu360'ın 7/24 hizmet veren Misafir Merkezi ekibi ile iletişime geçerek de kampanyaya dahil olabiliyorlar. Misafirler 31 Aralık 2022 tarihine kadar kampanyadan yararlanabilirler. Yolcu360 hakkında daha geniş bilgi ve araç kiralama seçenekleri için yolcu360.com ve yolcu360.com/blog adresleri ziyaret edilebilir, Yolcu360 Mobil Uygulaması indirilebilir ya da 0850 360 5 360 numaralı Yolcu360 Misafir Merkezi aranabilir.

Yolcu360 Hakkında

Türkiye'nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketi Yolcu360, araç kiralamayı kolay, güvenilir ve ulaşılabilir kılma vizyonuyla hizmet veren bir e-ticaret platformudur. Misafir mutluluğu saplantılı ve ödüllü müşteri hizmetleri yaklaşımının gücü ile Yolcu360, misafirlerinin 100 bin araçlık filo üzerinden en iyi fiyatı ve bir dakika içerisinde araç bulmalarını sağlıyor. Yolcu360, 2020 yılında 22 milyon ziyaretçiye, 2 bin farklı lokasyonda çözüm sundu. 2015 yılında Silikon Vadisi'nde kurulan Yolcu360, bugüne kadar 1 milyondan fazla misafire hizmet vererek Similarweb global istatistiklerine göre kendi sektöründe ilk 10'a kadar yükseldi. Yolcu360 hakkında daha geniş bilgi ve araç kiralama seçenekleri için www.yolcu360.com adresini ziyaret edilebilir ya da 0850 360 5 360 numaralı Yolcu360 Misafir Merkezi aranabilir.

