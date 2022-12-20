Eksi 10,2 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1700 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu'ndan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, bu gece Bolu, Türkiye'nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçti.

Bolu Batı Karadeniz Orman Araştırma İstasyonu'nda Kartalkaya Kayak Merkezi'nde hava sıcaklığı sıfırın altında 10,2 derece olarak kaydedildi.

Türkiye'nin en soğuk ikinci yeri sıfırın altında 10 derece ile Rize Çamlıhemşin Palovit Yaylası olurken, üçüncü yeri ise sıfırın altında 9,8 derece ile Kastamonu Ilgaz Kayak Merkezi ve Rize İkizdere Ovit mevkisi oldu.