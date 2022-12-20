Diyanetten, Hz. Muhammed'e hakarete suç duyurusu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hz. Muhammed'e hakaret ettiği öne sürülen öğretim üyesi hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.

Erbaş, sosyal medya hesabından, "Bir öğretim üyesi alemlere rahmet peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s)'e, bir gazeteci ise ümmetin en şereflileri Kur'an hafızlarına hakaret etmiş. Çok yazık. Keşke anlamaya çalışsaydılar, severlerdi. Yapılan hakaretler için başkanlık olarak suç duyurusunda bulunuyoruz." açıklamasını yaptı.