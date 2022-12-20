Tramvay raydan çıkmıştı, Belediye başkanı açıklama yaptı

T1 Kabataş-Bağcılar tramvayının Kabataş istasyonunda raydan çıkıp direğe çarpması sonucu 4 yolcu hafif yaralandı.

Kabataş'tan Karaköy yönüne giden tramvay, raydan çıkarak elektrik direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle 4 yolcu hafif yaralanırken tramvayın bazı kapı ve pencerelerinin camları kırıldı.

Kaza nedeniyle bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hafif yaralanan 4 yolcuya ilk müdahale 112 Acil Sağlık ekiplerince kaza yerinde yapıldı.

Yaralılar, müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Tramvay yolcuları, seferlerin aksaması nedeniyle yürüyerek istasyondan uzaklaştı.

Belediye ekipleri, vinç yardımıyla tramvayı tekrar rayına oturtmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından tramvay, Topkapı'daki Tramvay Bakım Atölyesi'ne götürülecek.

Kazayı yapan vatmanın da emniyette olayla ilgili ifadesinin alınacağı öğrenildi.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan ilk açıklamada, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferlerin Bağcılar-Fındıklı istasyonları arasında yapıldığı bilgisi verildi. Daha sonra yapılan açıklamada ise seferlerin Bağcılar-Karaköy istasyonları arasında gerçekleştirildiği kaydedildi.

- "Kadir Bey'in döneminde bu kazaları bu şekilde duymazdık"

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, olay yerinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kaza nedeniyle "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Kaza sırasında bölgede olduğunu ifade eden Yıldız, sağlık ve tahliye desteği vermek amacıyla Beyoğlu Belediyesi ekiplerinin olay yerine intikal ettiğini söyledi.

Haydar Ali Yıldız, olayda 4 kişinin hafif yaralandığını hatırlatarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin de olaya ilişkin gerekli teknik çalışmayı yaptığını kaydetti.

Yıldız, politik değerlendirmeyi bir tarafa bırakarak toplu ulaşım araçlarında bu tür kazaların olmaması için hızlı şekilde yoğun bir gayret göstermek gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Geçmiş dönemde, Kadir (Topbaş) Bey'in döneminde bu kazaları bu şekilde duymazdık. Kazanın tam olarak nereden kaynaklandığı konusunda zannediyorum bir inceleme, teknik bir çalışma yapılacak ama özellikle araçların ve rayların teknik bakım onarımı konusunda çok geniş bir çalışma yapmak gerekiyor. Özellikle elektronik donanımlı araçlar ve bunların bakımı ayrı bir hassasiyet gerektiriyor."