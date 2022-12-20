Öğrenci servisinin şarampole devrilmemesi için halatlarla tuttular

Ücretli öğretmenlere ilave verilen ek ders ücreti artırımlı ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilenlerden resmi görevi bulunmayanlara, destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında fiilen okuttukları derslere bağlı olarak her 5 saat ders için eğitim öğretime destek görevi karşılığında ayrıca ödenecek olan 1 saat ek ders ücretinin gündüz öğretimi için öngörülen gösterge üzerinden ve %100 artırımlı ödenip ödenemeyeceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.