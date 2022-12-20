Ankara'da öğrenci başına 330 liralık kantin desteği

Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması amacıyla her gün yeni bir projeye imza atan Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardım alan ailelerin çocuklarına kantin desteğinde bulunacak. Ailelerin Başkent Kartlarına çocuklarının kantin masrafları için aylık kişi başı 330 lira yükleme yapılacağını sosyal medya hesaplarından duyuran ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Sosyal yardım alan ailelerimizin çocukları için yılbaşından sonra ilk olarak pilot bölgelerde, ardından da tüm Ankara'da Başkent Kartla kantin alışverişi dönemini başlatıyoruz. Öğrenci başına aylık 330 lira destekte bulunarak evlatlarımızın beslenmeleri için kıymetli bir adım atmış olacağız" diye konuştu.

"Ankara'da başkent kartla kantin alışverişi dönemini başlatıyoruz"

Kantin desteği ile ilgili açıklamayı sosyal medya hesaplarından yapan ABB Başkanı Mansur Yavaş, sadece eğitimde değil aynı zamanda yaşamda da fırsat eşitliği olması gerektiğinin altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

"Her gün haberlerde okula aç giden ve okulda aç kalan çocuklarımızı üzülerek takip ediyoruz. Bunlardan en etkili olanı ise okullarda açlıktan dolayı ağlayan çocukların olduğu haberdi. Bu haberler bizlerin sorumluluğunu daha da artırıyor. Bu nedenle, sosyal yardım alan ailelerimizin çocukları için yılbaşından sonra ilk olarak pilot bölgelerde, ardından da tüm Ankara'da Başkent Kartla kantin alışverişi dönemini başlatıyoruz. Öğrenci başına aylık 330 lira destekte bulunarak evlatlarımızın beslenmeleri için kıymetli bir adım atmış olacağız. SMA testi, çocuk tarama testi, kreşler, doğal gaz desteği, et desteği, kırtasiye desteği, öğrenci abonmanı, öğrenci su indirimi, ücretsiz internet, barınma merkezleri, sınav ücreti ödemeleri, teknoloji merkezleri, bunların hepsi çocuklarımız için. En büyük projemiz, nesillerce süren yoksulluğu çocuklarımız için makus bir gelecek olmaktan çıkarıp, onların gelişimlerini ve eğitimlerini tamamlayarak aydınlık bir geleceğe sahip olmalıdır."