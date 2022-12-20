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Ak Partili Tunç'tan EYT ve sözleşmeliye kadro açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinde teknik konular üzerinde çalışmaların son aşamaya geldiğini; sözleşmeli personelin kadroya alınmasına yönelik kanun teklifinin de en yakın zamanda Meclis Başkanlığına sunulacağını belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Aralık 2022 18:06, Son Güncelleme : 20 Aralık 2022 19:04
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Ak Partili Tunç'tan EYT ve sözleşmeliye kadro açıklaması

TBMM Genel Kurulunda, gündem dışı konuşmalardan sonra grup başkanvekilleri yerlerinden söz aldı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, vatandaşlardan bir ayda çift elektrik faturası geldiği yönündeki şikayetler geldiğini aktardı.

Konunun araştırılmasını talep eden Usta, "Elektrik, temel insani bir ihtiyaç. Vatandaşın, bir faturayı dahi ödeyemezken ikinci faturayı karşılaması zaten mümkün değil. EPDK dağıtım şirketlerini denetlemiyor mu?" diye sordu.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Ege'de NATO uçuşunu önlemeye çalışan Yunanistan uçaklarına, Türk Hava Kuvvetlerinin gerekli cevabı verdiğini hatırlattı.

Yunanistan'ın düşmanca tutum sergilediğini belirten Bülbül, "Yunanistan'ın bir süredir devam ettirdiği tahrik edici eylemleri, 'Avrupa'nın şımarık çocuğu' olarak anılmasının ötesinde bir duruma evrilecek olursa, tarihten ders almayan Yunanistan'ı hiç şüphesiz büyük bir bozgun bekliyor. Bu doğrultuda Yunan makamlarını dostluk, müttefiklik ve komşuluk ilişkilerine riayet etmeye davet ediyor, ülkemizin soğukkanlı ve sağduyulu duruşunun acizlik zannedilmesi halinde Yunanistan için ağır bedeller ortaya çıkacak." değerlendirmesinde bulundu.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, İstanbul Kadıköy'deki izinsiz gösteriye polis müdahalesini hatırlatarak, "Eş genel başkanlarımızdan biri Kadıköy İlçe Binası'nda abluka altına alınıyor ve dışarı çıkarılmıyor. Diğer eş genel başkanımız, Kadıköy İlçe Binası'na 30 metre mesafede abluka altına alınıyor ve ilçe binasına alınmıyor." dedi.

HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü'ye polisin tokat attığını söyleyen Oluç, "Polis şiddeti var, kolluğun bu cesaret ve teşviki nereden aldığını biliyoruz. Bunun doğrudan İçişleri Bakanı'nın direktifiyle yapıldığını biliyoruz. Yaşananlar, İstanbul İl Eş Başkanımız Encü'ye polisin tokat almasıyla başladı. Bu saldırıyı protesto ediyoruz, kınıyoruz. Demokratik siyasete yönelik bu saldırılar kabul edilemez. Bu, toplumsal ve siyasal muhalefete yönelik düşmanlık politikasının bir sonucu. Bu saldırılara rağmen demokratik siyasetten vazgeçmeyeceğiz." diye konuştu.

- "HDP'ye diğer siyasi partiler gibi saygı duyuyoruz"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Amirallerin Montrö bildirisi" davasında ilk duruşmanın tamamlandığını, gelinen noktada 103 amiralin tamamının beraat ettiğini hatırlattı.

"AK Parti'nin, siyasi akılla değil trol aklıyla yönetilen bir siyasi parti durumuna düştüğünü" ileri süren Özel, "Troller sosyal medyada hedef gösteriyorlar, saldırıyorlar, daha sonra AK Parti'ye müzahir kalemler ve AK Parti Sözcüsü buna katılıyor, hakimler ve savcılar harekete geçiyor. Sürecin sonunda mahkeme 103'ünü de beraat ettirdi. Bakalım şimdi ne diyeceksiniz?" sorusunu yöneltti.

Hafta sonu HDP İstanbul İl Eş Başkanı Encü'nin bir polis tarafından tokatlandığını ifade eden Özel, şöyle konuştu:

"Görüntüleri izledim, vicdanım sızladı. Bir partinin il başkanı, o partinin o ildeki kurumsal kimliği demek. O tokat, sivil siyasete atıldı. O tokat, bir kişiye değil, 600 milletvekiline, geçmişte milletvekilliği yapan herkese atıldı. HDP Eş Genel Başkanlarına yapılan abluka sivil siyasete alan bırakmamaktır. Bir partinin genel başkanının ilçe binasına girmesine izin vermemek ne demek? Bunların kabul edilebilir tarafı yok. Kimin başına geldiğine bakarak tepkinizi değiştirmeye çalışırsanız, bir partinin ilçe başkanı siyaseten kıymetli, diğer partinin eş genel başkanı siyaseten ablukaya alınabilir olursa Anayasa'yı ihlal edersiniz. Bu, doğru bir yaklaşım değil. HDP'ye diğer siyasi partiler gibi ayrımsız, eşit saygı duyuyoruz. Devletin tüm organlarının bu saygıyı duyması, iktidarın ve hükümettekilerin sorumluluğunda."

- "Sabit gelirlileri enflasyona ezdirmeyeceğiz"

AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, salgınla başlayan, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşla tırmanan küresel ekonomik dalgalanmaya rağmen Türkiye'yi büyütmeye, milletin refahını yükseltmeye devam ettiklerini söyledi.

Sabit gelirlilerin alım gücünü artırarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da enflasyona ezdirmeyeceklerini belirten Tunç, "Bugün görüşmeleri gerçekleşen asgari ücretin işçilerimizin beklentilerini karşılayacak bir seviyede belirleneceğine yürekten inanıyorum. EYT düzenlemesinde teknik konular üzerinde çalışmalar son aşamaya gelmiş durumda. Sözleşmeli personelin kadroya alınması teklifimizi de en yakın zamanda TBMM'ye getirmiş olacağız. Milletimizin beklentilerine cevap vermeye, insanımızın refahını yükseltecek adımları atmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Amirallerin Montrö bildirisi" davasında ilk duruşmanın tamamlandığını hatırlatan Tunç, "Kesinleşmeyen bir yargı kararı üzerinden Genel Kurulda lehte ya da aleyhte beyanda bulunmak hukuken mümkün değil. Daha önce bu bildirinin mahiyetiyle ilgili görüşler sarf edildi. 'Türk milleti' adına diye başlayarak muhtıra gibi, iktidara yol gösterici bir bildiri hazırlanmış olması tabii ki geçmişteki e-muhtıraları hatırlattı. Bundan sonraki süreçle ilgili elbette kararın ne şekilde sonuçlanacağına, tarafsız ve bağımsız yargı kararını verecek. Buna da herkesin saygı duyması gerekir." değerlendirmelerinde bulundu.

Kadıköy'deki izinsiz gösteriye de değinen Tunç, şunları kaydetti:

"Toplantı ve gösteri yürüyüşü, Anayasa ve mevzuatımız gereğince bir hak. Bu konuda söylenecek söz yok. HDP de dahil siyasi partilerimizin kongreleri ve diğer toplantıları gerçekleştiriliyor ancak idarenin yaptığı açıklamaya baktığımızda burada terör örgütü elebaşının sözde tecridinin ortadan kaldırılmasına yönelik ya da 'savaşa hayır' sloganlarıyla bir toplantı yapma talebi hukuken mümkün değil. İster eski isterse yeni milletvekillerinin ya da siyasi parti genel başkanlarının böyle bir durumla karşı karşıya kalmasını siyasetçi olarak hiçbirimiz tasvip edemeyiz. Terör örgütü elebaşına yönelik sloganların atıldığı ve buna yönelik toplantının, basın açıklamasının yapıldığı bir ortamda özellikle siyasetçilerimizin bulunmasını doğru bulmayız."

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