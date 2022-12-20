İki 'Koca Yusuf' Türkiye'ye döndü
Hava sahasının kapanması sebebiyle Ukrayna'da kalan 2 A400 M kargo uçağı yurda döndü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Aralık 2022 20:17, Son Güncelleme : 20 Aralık 2022 20:20
İnsani yardım götürmek ve Türk vatandaşlarını tahliye etmek amacıyla Ukrayna'ya giden ve hava sahasının kapatılması nedeniyle Borispol Havaalanı'nda kalan iki A400M uçağı akşam saatlerinde yurda dönmek üzere Ukrayna'dan havalandı.
Kamuoyunda "Koca Yusuf" olarak nitelendirilen iki uçağın Türk Hava Sahası'na girdi.
Uçaklar, Kayseri'deki 12'nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı'na iniş yaparak yurda geldi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız