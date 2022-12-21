Babasıyla tartışan kişi evi ateşe verdi
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde babasıyla tartışan kişi kolonya dökerek evi ateşe verdi. Çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürürken evde büyük hasar oluştu. Babasının şikayeti üzerine genç gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Aralık 2022 07:29, Son Güncelleme : 21 Aralık 2022 07:41
Numune Evler Mahallesi Koca Yusuf Caddesi'nde, ruhsal sorunları bulunduğu öne sürülen 24 yaşındaki Sıtkı Batuhan M. ile babası Ahmet M. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Bu sırada odasındaki kolonyayı etrafa döken Sıtkı Batuhan M, ateşe verdiği beş katlı binanın birinci katındaki evlerinde yangın çıkardı.
[Fotoğraf: AA]
Haber verilmesi üzerine olay yerine yönlendirilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangında evde hasar oluştu.
Babasının şikayeti üzerine Sıtkı Batuhan M. emniyete götürüldü.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız