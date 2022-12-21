Sözlerin en güzeli: Albayrak Hat Eserleri Sergisi AKM'de

Albayrak Grubu'nun geleneksel hale gelen ve bu yıl dokuzuncusu düzenlenen "Kelime-i Tevhid" hat eserleri sergisi, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) ziyarete açıldı.

Bu yılki teması "Kelime-i Tevhid" olan ve 13 usta hattatın eserinin yer aldığı sergi, 4 Ocak'a kadar ziyarete açık olacak.

Serginin açılışına konuk olan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Allah'ın en büyük sanatkar olduğunu belirterek, "Haşr suresindeki son ayetler bize onun en önemli ismi 'El-Halık' oluşudur, yaratıcı oluşudur. Yaratmak en büyük sanatkarlıktır. Yüce Rabb'imiz kainatı ve kainatın içindeki her şeyi yaratıcılık sanatını en güzel bir şekilde göstererek yaratmıştır." dedi.

Erbaş, insanların vücutlarının her zerresinde Allah'ın yüceliğini ve sanatını göreceklerini işaret ederek, şöyle devam etti:

"Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, 'Allah güzeldir, güzeli sever.' İşte İslam medeniyetinde güzelin yeri Allah'ın cemaline atıfla ortaya konulmuştur. Bu yüzden hattatlarımız, tezyinatla ilgili sanatçılarımız ve benzeri musikişinaslarımız ne kadar sanat dalı varsa hepsinin güzelliğinin Allah'ın güzelliğine atfen yapılması aynı zamanda bir tefekkürdür. Tabii mimarlarımızı da atlarsak olmaz. Onlar da camilerimize o güzellikleri yansıtmışlardır."

"Kelime-i Tevhid" temalı serginin gelecek nesillere örnek olması açısından öneminin altını çizen Erbaş, "Mümin olmanın birinci şartı 'Lailahe illallah Muhammedun Resulullah', ne kadar güzel. Aynı zamanda Kelime-i Tevhid'in yazıldığı o levhaları okuduğumuz zaman en mübarek zikri de yapmış oluyoruz. 'Kur'an-ı Kerim Hicaz'da indi, Mısır'da okundu, İstanbul'da yazıldı' diyoruz ya işte onun da bir ispatıdır. İslam medeniyetinin en güzel sanatlarından birisinin oluşmasına bizim hatlarımız vesile oldu." değerlendirmesini yaptı.

Prof. Dr. Ali Erbaş, hat sanatının en güzel göründüğü yerin Kur'an-ı Kerim olduğuna dikkati çekerek, bu anlamda 100-1200 sene öncesine ait güzel hatla Kur'an nüshalarının yazıldığını söyledi.

Albayrak Grubu CEO'su Prof. Dr. Ömer Bolat da kurum olarak sosyal sorumluluk bilinciyle kültür sanat faaliyetlerine destekler verdiklerini aktararak, "Bu vesileyle de bu yıl dokuzuncu defa olmak üzere İslam'ın sanatla bütünleştiği hat çalışmalarını desteklemeyi bir görev, bir vefa, bir kadirşinaslık olarak görüyoruz." dedi.

Serginin geçen yıl Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde açıldığına işaret eden Bolat, "Sergimizde 2018'de ramazan duaları, 2019'da peygamber duaları, 2020'de 'Rabbul Alemin', 2021'de selam ayetleri, 2022'de iman ayetleri seçilmişti. Bu yıl da hocalarımız 'Kelime-i Tevhid' konusunu belirlediler ve Kelime-i Tevhid'i Kur'an ayetleri ve hadislerde yer alan şekliyle en güzel eserlerini ortaya koydular. Yeni tarzlar, yeni şekiller meydana getirdiler ve çok yüksek kaliteli bir baskıyla da takvimimiz hazırlandı." diye konuştu.

- "Kelime-i Tevhid'i biraz İslam bilincimizi arttırmak ve daha fazla şekilde Allah'ı anmak için seçtik"

Proje koordinatörü ve hattat İbrahim Şengül ise AA muhabirine, 2023 Albayrak Hat Takvimi'ni oluşturan sergi eserlerinin hazırlıklarına bu yıl ocak ayında başladıklarını söyledi.

Şengül, şunları kaydetti:

"İslam akaidinin en temel öğelerinden biri olan Kelime-i Tevhid'i biraz İslam bilincimizi arttırmak ve daha fazla şekilde Allah'ı anmak için seçtik. 12 ayrı hattatın 13 ayrı eseri bulunmakta, farklı yazı çeşitlerinde. Biraz daha klasik üslubun dışına çıkarak hocalarımız eserleri ele aldı. Bu eserlerimizin arasında hem üstatlarımız hem de onların talebelerinin işleri mevcut. Aslında sanat anlamında hem usta-çırak ilişkisinde beraber çalıştıkları işleri burada görmekteyiz. Usta-çırak ilişkisinde de herkesin kendi düşüncelerinin levhalara da yansıdığını görüyoruz. Basılı hale getirdiğimiz takvim projesiyle de bu eserlerin her eve girmesini sağlıyoruz. Bu yıl dokuzuncusunu düzenledik ve gayet başarılı olduğumuzu sanatseverlerin bize geri dönüşlerinden görmekteyiz. İnşallah diğer senelerin de çalışmalarına ocak itibariyle tekrar başlayıp, bu sergiyi de Türkiye'de ve dünya çapında sergi mekanlarında sergilemeye devam edeceğiz."

Sergi açılışına aralarında İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, Albayrak Grubu yöneticileri, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz'ın yanı sıra kültür sanat dünyasından birçok isim katıldı.

- Serginin dijital versiyonu ketebe.org'da yer alıyor

Sergiyi hazırlayan sanatçılar arasında Seyid Ahmet Depeler, Davut Bektaş, Savaş Çevik, Osman Özçay, Abdurrahman Depeler, Hakan Arslan, Mehmed Özçay, Sami Naddah, Şahryanşah Siracuddin, Casim Muhammed Mirac, Mustafa Parıldar, Muhammed Yaman, Abdurrahim Kahya ve Serkan Selalmaz yer alıyor.

Albayrak Hat Eserleri Sergisi'nin "Kelime-i Tevhid" konulu 2023 eserleri aynı zamanda geçmiş yıllardaki eserlerle birlikte "ketebe.org" adresinden incelenebiliyor.

Hat eserlerinin dijital arşivinin bulunduğu sitede eserlerin yazım ve teknik bilgileriyle birlikte hattatların hayat hikayeleri de bulunuyor. "ketebe.org" ayrıca 800 yıl öncesinden bugüne 3 bine yakın sanatkara ve seçilmiş binlerce sanat eserine ev sahipliği yapıyor.