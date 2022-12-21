Sözlerin en güzeli: Albayrak Hat Eserleri Sergisi AKM'de

Hazine ve Maliye Bakanlığı 50 uzman yardımcısı alacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı 50 uzman yardımcısı alacak
4 Adımda Aracınızın Kasko Fiyatını Öğrenin!
4 Adımda Aracınızın Kasko Fiyatını Öğrenin!
Sponsorlu İçerik
Altının gram fiyatı 1.088 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.088 lira seviyesinden işlem görüyor
Almanya'da KHK dönemi! Darbe korkusu harekete geçirdi
Almanya'da KHK dönemi! Darbe korkusu harekete geçirdi
Ekonomiye ilişkin 'torba kanun' teklifi TBMM Genel Kurulunda
Ekonomiye ilişkin 'torba kanun' teklifi TBMM Genel Kurulunda
Küçük partiler aday belirleme sürecinde masada hoşnutsuzluğa yol açıyor
Küçük partiler aday belirleme sürecinde masada hoşnutsuzluğa yol açıyor
Öğrenciler yapay zeka ile okullu olacak
Öğrenciler yapay zeka ile okullu olacak
MTV yeniden değerleme oranı belirlendi
MTV yeniden değerleme oranı belirlendi
Bağcılar'da doktor, görev yaptığı aile sağlığı merkezinde darbedildi
Bağcılar'da doktor, görev yaptığı aile sağlığı merkezinde darbedildi
Sağlık çalışanlarının banka promosyon ödemelerinde anlaşmaya varıldı
Sağlık çalışanlarının banka promosyon ödemelerinde anlaşmaya varıldı
Adalet Bakanı Bozdağ'dan, CMK ücret tarifesine ilişkin açıklama
Adalet Bakanı Bozdağ'dan, CMK ücret tarifesine ilişkin açıklama
Nüfus müdürlüklerinde randevu süresi 15 güne çıkarıldı
Nüfus müdürlüklerinde randevu süresi 15 güne çıkarıldı
Ekonomistler yanıtladı: MB'nin bu ayki faiz kararı ne olur?
Ekonomistler yanıtladı: MB'nin bu ayki faiz kararı ne olur?
İsdemir'e saat ücretli işe bir günde 2 bin 805 kişi başvurdu
İsdemir'e saat ücretli işe bir günde 2 bin 805 kişi başvurdu
Uzman ve başöğretmenlik sertifikaları e-Devlet üzerinden alınabilecek
Uzman ve başöğretmenlik sertifikaları e-Devlet üzerinden alınabilecek
Türk-İş Başkanı Atalay: Bizim teklifimiz 9 bin TL
Türk-İş Başkanı Atalay: Bizim teklifimiz 9 bin TL
Bakan Nebati: KKM ile döviz kurlarındaki oynaklığı azalttık
Bakan Nebati: KKM ile döviz kurlarındaki oynaklığı azalttık
Başsavcılık, emekli amirallerin beraat kararına itiraz edecek
Başsavcılık, emekli amirallerin beraat kararına itiraz edecek
Tokat İl Sağlık Müdürü Nergiz görevden alındı
Tokat İl Sağlık Müdürü Nergiz görevden alındı
Konutta asgari ücret hareketliliği: Hem kiralık hem satılık fiyatları arttı
Konutta asgari ücret hareketliliği: Hem kiralık hem satılık fiyatları arttı
'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinin 5. etap kura tarihleri belli oldu
'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinin 5. etap kura tarihleri belli oldu
Diyanetten, Hz. Muhammed'e hakarete suç duyurusu
Diyanetten, Hz. Muhammed'e hakarete suç duyurusu
MİT yalanıyla liseli kıza istismarda, 1 öğrenci daha şikayetçi
MİT yalanıyla liseli kıza istismarda, 1 öğrenci daha şikayetçi
Mahkeme, kiracının 'usulsüz tebligat'la tahliyesine 'dur' dedi
Mahkeme, kiracının 'usulsüz tebligat'la tahliyesine 'dur' dedi
MEB, yarıyılda açılacak ücretsiz kurs başvurularını 9 Ocak'ta başlatacak
MEB, yarıyılda açılacak ücretsiz kurs başvurularını 9 Ocak'ta başlatacak
Asgari ücret sürecinde sona doğru
Asgari ücret sürecinde sona doğru
Bakan Kirişçi duyurdu... 1613 personel alımı yapılacak
Bakan Kirişçi duyurdu... 1613 personel alımı yapılacak
28 Şubat hükümlüsü emekli Korgeneral Avar cezaevinde öldü
28 Şubat hükümlüsü emekli Korgeneral Avar cezaevinde öldü
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 155 sözleşmeli personel alacak
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 155 sözleşmeli personel alacak
Karadeniz gazında test başlıyor
Karadeniz gazında test başlıyor
Advertisement
Ana sayfaHaberler Yaşam

Sözlerin en güzeli: Albayrak Hat Eserleri Sergisi AKM'de

Albayrak Grubu'nun geleneksel hale getirdiği Hat Eserleri Sergisi'nin 9'uncusu, Kelime-i Tevhid temasıyla Beyoğlu'nda sanatseverlerle buluştu. Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen serginin açılış törenine katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, hat sanatının güzelliklerini sergilediği için Albayrak Grubu'na teşekkür etti. 4 Ocak'a kadar açık olacak sergide, sözlerin en güzeli olan "Kelime-i Tevhid" temalı 13 hat eseri sergileniyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Aralık 2022 07:45, Son Güncelleme : 21 Aralık 2022 10:22
Yazdır
Sözlerin en güzeli: Albayrak Hat Eserleri Sergisi AKM'de

Albayrak Grubu'nun geleneksel hale gelen ve bu yıl dokuzuncusu düzenlenen "Kelime-i Tevhid" hat eserleri sergisi, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) ziyarete açıldı.

Bu yılki teması "Kelime-i Tevhid" olan ve 13 usta hattatın eserinin yer aldığı sergi, 4 Ocak'a kadar ziyarete açık olacak.

Serginin açılışına konuk olan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Allah'ın en büyük sanatkar olduğunu belirterek, "Haşr suresindeki son ayetler bize onun en önemli ismi 'El-Halık' oluşudur, yaratıcı oluşudur. Yaratmak en büyük sanatkarlıktır. Yüce Rabb'imiz kainatı ve kainatın içindeki her şeyi yaratıcılık sanatını en güzel bir şekilde göstererek yaratmıştır." dedi.

Erbaş, insanların vücutlarının her zerresinde Allah'ın yüceliğini ve sanatını göreceklerini işaret ederek, şöyle devam etti:

"Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, 'Allah güzeldir, güzeli sever.' İşte İslam medeniyetinde güzelin yeri Allah'ın cemaline atıfla ortaya konulmuştur. Bu yüzden hattatlarımız, tezyinatla ilgili sanatçılarımız ve benzeri musikişinaslarımız ne kadar sanat dalı varsa hepsinin güzelliğinin Allah'ın güzelliğine atfen yapılması aynı zamanda bir tefekkürdür. Tabii mimarlarımızı da atlarsak olmaz. Onlar da camilerimize o güzellikleri yansıtmışlardır."

"Kelime-i Tevhid" temalı serginin gelecek nesillere örnek olması açısından öneminin altını çizen Erbaş, "Mümin olmanın birinci şartı 'Lailahe illallah Muhammedun Resulullah', ne kadar güzel. Aynı zamanda Kelime-i Tevhid'in yazıldığı o levhaları okuduğumuz zaman en mübarek zikri de yapmış oluyoruz. 'Kur'an-ı Kerim Hicaz'da indi, Mısır'da okundu, İstanbul'da yazıldı' diyoruz ya işte onun da bir ispatıdır. İslam medeniyetinin en güzel sanatlarından birisinin oluşmasına bizim hatlarımız vesile oldu." değerlendirmesini yaptı.

Prof. Dr. Ali Erbaş, hat sanatının en güzel göründüğü yerin Kur'an-ı Kerim olduğuna dikkati çekerek, bu anlamda 100-1200 sene öncesine ait güzel hatla Kur'an nüshalarının yazıldığını söyledi.

Albayrak Grubu CEO'su Prof. Dr. Ömer Bolat da kurum olarak sosyal sorumluluk bilinciyle kültür sanat faaliyetlerine destekler verdiklerini aktararak, "Bu vesileyle de bu yıl dokuzuncu defa olmak üzere İslam'ın sanatla bütünleştiği hat çalışmalarını desteklemeyi bir görev, bir vefa, bir kadirşinaslık olarak görüyoruz." dedi.

Serginin geçen yıl Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde açıldığına işaret eden Bolat, "Sergimizde 2018'de ramazan duaları, 2019'da peygamber duaları, 2020'de 'Rabbul Alemin', 2021'de selam ayetleri, 2022'de iman ayetleri seçilmişti. Bu yıl da hocalarımız 'Kelime-i Tevhid' konusunu belirlediler ve Kelime-i Tevhid'i Kur'an ayetleri ve hadislerde yer alan şekliyle en güzel eserlerini ortaya koydular. Yeni tarzlar, yeni şekiller meydana getirdiler ve çok yüksek kaliteli bir baskıyla da takvimimiz hazırlandı." diye konuştu.

- "Kelime-i Tevhid'i biraz İslam bilincimizi arttırmak ve daha fazla şekilde Allah'ı anmak için seçtik"

Proje koordinatörü ve hattat İbrahim Şengül ise AA muhabirine, 2023 Albayrak Hat Takvimi'ni oluşturan sergi eserlerinin hazırlıklarına bu yıl ocak ayında başladıklarını söyledi.

Şengül, şunları kaydetti:

"İslam akaidinin en temel öğelerinden biri olan Kelime-i Tevhid'i biraz İslam bilincimizi arttırmak ve daha fazla şekilde Allah'ı anmak için seçtik. 12 ayrı hattatın 13 ayrı eseri bulunmakta, farklı yazı çeşitlerinde. Biraz daha klasik üslubun dışına çıkarak hocalarımız eserleri ele aldı. Bu eserlerimizin arasında hem üstatlarımız hem de onların talebelerinin işleri mevcut. Aslında sanat anlamında hem usta-çırak ilişkisinde beraber çalıştıkları işleri burada görmekteyiz. Usta-çırak ilişkisinde de herkesin kendi düşüncelerinin levhalara da yansıdığını görüyoruz. Basılı hale getirdiğimiz takvim projesiyle de bu eserlerin her eve girmesini sağlıyoruz. Bu yıl dokuzuncusunu düzenledik ve gayet başarılı olduğumuzu sanatseverlerin bize geri dönüşlerinden görmekteyiz. İnşallah diğer senelerin de çalışmalarına ocak itibariyle tekrar başlayıp, bu sergiyi de Türkiye'de ve dünya çapında sergi mekanlarında sergilemeye devam edeceğiz."

Sergi açılışına aralarında İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, Albayrak Grubu yöneticileri, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz'ın yanı sıra kültür sanat dünyasından birçok isim katıldı.

- Serginin dijital versiyonu ketebe.org'da yer alıyor

Sergiyi hazırlayan sanatçılar arasında Seyid Ahmet Depeler, Davut Bektaş, Savaş Çevik, Osman Özçay, Abdurrahman Depeler, Hakan Arslan, Mehmed Özçay, Sami Naddah, Şahryanşah Siracuddin, Casim Muhammed Mirac, Mustafa Parıldar, Muhammed Yaman, Abdurrahim Kahya ve Serkan Selalmaz yer alıyor.

Albayrak Hat Eserleri Sergisi'nin "Kelime-i Tevhid" konulu 2023 eserleri aynı zamanda geçmiş yıllardaki eserlerle birlikte "ketebe.org" adresinden incelenebiliyor.

Hat eserlerinin dijital arşivinin bulunduğu sitede eserlerin yazım ve teknik bilgileriyle birlikte hattatların hayat hikayeleri de bulunuyor. "ketebe.org" ayrıca 800 yıl öncesinden bugüne 3 bine yakın sanatkara ve seçilmiş binlerce sanat eserine ev sahipliği yapıyor.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında olacak - Haritalı
Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında olacak - Haritalı
Üç ilçede kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi
Üç ilçede kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi
Sağlık çalışanlarının banka promosyon ödemelerinde anlaşmaya varıldı
Sağlık çalışanlarının banka promosyon ödemelerinde anlaşmaya varıldı
Muğla'da çaya düşen kediyi itfaiye kurtardı
Muğla'da çaya düşen kediyi itfaiye kurtardı
Ramazan umresi turları için kayıtlar başladı
Ramazan umresi turları için kayıtlar başladı
Göz tembelliğinden kurtulmak için tedaviye okul öncesi dönemde başlanmalı
Göz tembelliğinden kurtulmak için tedaviye okul öncesi dönemde başlanmalı

Bu Habere Tepkiniz

Kaymakam özel öğretim kurumlarında görev yapan yönetici ve personelin görevine son verebilir mi?

Kaymakam özel öğretim kurumlarında görev yapan yönetici ve personelin görevine son verebilir mi?
Sözleşme yenilememe de 'idarenin takdir hakkına' ilişkin İDDK'dan bir karar daha

Sözleşme yenilememe de 'idarenin takdir hakkına' ilişkin İDDK'dan bir karar daha

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'nda sözleşmeli uzman erbaş olarak görev yapmakta iken sözleşme süresinin 24/04/2018 tarihinde dolacağından dolayı 12/01/2018 tarihinde yapılan sözleşme süresinin iki yıl daha uzatılması talebinin, uygun görülmeyerek sözleşme yenilememe suretiyle sözleşmenin feshine ilişkin işlemi hukuka uygun buldu
Yılın Son Fırsatını Kaçırmak İstemeyenler, 21 Aralık En Uzun Gece İndirimleri başladı

Yılın Son Fırsatını Kaçırmak İstemeyenler, 21 Aralık En Uzun Gece İndirimleri başladı

https://www.kavlak.com.tr
Hangi statüden daha erken emeklilik hakkı kazanılır?

Hangi statüden daha erken emeklilik hakkı kazanılır?

İşçi veya memur statüsünden emeklilik şartlarının hesaplanması farklıdır, işçi statüsünden emeklilik daha erken kazanılır. Ancak, bu belirleme kişilerin göreve başlangıç tarihine göre de değişebilir.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
PMYO'dan eski arkadaşına bilgi sızdıran polis meslekten ihraç edildi

PMYO'dan eski arkadaşına bilgi sızdıran polis meslekten ihraç edildi

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda polis memuru olarak görev yaptığı dönemde işlediği fiilden dolayı Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü'nün 8/13. maddesi uyarınca "meslekten çıkarma" cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemi hukuka uygun buldu.
YSK Başkanı tepkilere cevap verdi ama neden konuştuğunu açıklamadı

YSK Başkanı tepkilere cevap verdi ama neden konuştuğunu açıklamadı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Muharrem Akkaya'nın, bir gazeteciye verdiği mülakatta "İmamoğlu adayken, cezası kesinleşirse seçilse bile mazbatası verilmez, seçim yenilenir" şeklinde cevap vermesi tartışma çıkardı. Kurul halinde verilecek bir konuda, Ocak ayında görevi sona erecek bir başkan tarafından tek başına kamuoyuna açıklama yapılması yanlış bulundu. Başkan Akkaya gelen eleştiriler sonrasında ise "Ben kanunu hatırlattım" dedi.
36 saat ders okutan sınıf öğretmeni halk eğim kursundan kaç saat ek ders ücreti alabilir?

36 saat ders okutan sınıf öğretmeni halk eğim kursundan kaç saat ek ders ücreti alabilir?

Milli Eğitim Bakanlığı, İlkokulda sınıf öğretmeni olarak görev yapan ve normal müfredat kapsamında haftada 30 saat, destek eğitim odasında haftada 6 saat olmak üzere toplam haftada 36 saat ders okutan öğretmenin halk eğitimi merkezinde açılan zeka oyunları başlangıç kursunda haftada kaç saate kadar daha ders okutabileceğine dair görüş yazısı yayımladı.
Öğretmenler yiyecek yardımından faydalanabilirler mi?

Öğretmenler yiyecek yardımından faydalanabilirler mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, okul ve kurumlarda görev yapan personellerin Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği'ne göre yemek yardımından yararlanıp yararlanmayacağına dair görüş yazısı yayımladı.
Ücretli öğretmenlere ilave verilen ek ders ücreti artırımlı ödenir mi?

Ücretli öğretmenlere ilave verilen ek ders ücreti artırımlı ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilenlerden resmi görevi bulunmayanlara, destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında fiilen okuttukları derslere bağlı olarak her 5 saat ders için eğitim öğretime destek görevi karşılığında ayrıca ödenecek olan 1 saat ek ders ücretinin gündüz öğretimi için öngörülen gösterge üzerinden ve %100 artırımlı ödenip ödenemeyeceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.
17 Aralık 2022 tarihli atama kararı yayımlandı

17 Aralık 2022 tarihli atama kararı yayımlandı

17 Aralık 2022 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023.
Ergün Atalay: Asgri ücret teklifimiz 9 bin lira

Ergün Atalay: Asgri ücret teklifimiz 9 bin lira

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "TÜRK-İş'in resmi teklifi 9 bin liradır. Verirlerse imzalarız, vermezlerse imzalamayız. dedi. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısının ardından açıklama yaptı.
İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak

İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak

İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023.
Yusuf Çim ve Feyza Sevil Güngör'e Milyoner şoku!

Yusuf Çim ve Feyza Sevil Güngör'e Milyoner şoku!

ATV ekranlarının sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster, 1000. bölümünde adeta yıldızlar geçidine şahit oldu.