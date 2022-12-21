Tayfun seri üretime geçiyor

Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda 25 farklı projeye ilişkin kararlar alındı. Tayfun, Atmaca, TRLG-230, Karaok, Gökdoğan ve Bozdoğan füzelerinin seri üretimine karar verildi. Menzili 560 kilometreden 1000 kilometreye çıkarılacak Tayfun, Yunanistan'da gündem olmuştu.

Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, basına kapalı yapıldı. Toplantıda, TSK ve güvenlik birimlerinin kullandığı yerli ve milli sistemlerine yenilerini eklemeye yönelik konular görüşüldü ve 25 farklı projeye ilişkin kararlar alındı. Buna göre, Türkiye'nin hava savunmasının güçlendirilmesi için Siper, Hisar ve Sungur sistemlerinin yeni seri üretimlerine yönelik kararlar verildi. Tayfun, Atmaca, TRLG-230, Karaok, Gökdoğan ve Bozdoğan füzeleri ile Akya torpidosu için muhtelif mühimmatın seri üretimine karar verildi.

BAĞIMSIZ SANAYİ MUTLAK GEREKLİLİK

İlk deneme uçuşunu başarıyla gerçekleştiren Kızılelma'da gelinen son durum ile İHA'lara yeni kabiliyetler kazandırılması konusu değerlendirildi. Ayrıca MİLGEM projesi kapsamında inşa edilecek 6-7-8. gemilerin tedariki de toplantıda ele alındı. Toplantıda, savunma sanayiinde yurt dışından alınan her türlü teknolojinin ülkemizde geliştirilmesinin tam bağımsız savunma sanayii için mutlak gereklilik olduğu vurgulandı.