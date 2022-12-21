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Borsa güne rekor seviyeden başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,56 artışla 5.449,30 puan ile rekor seviyeden başladı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Aralık 2022 10:00, Son Güncelleme : 21 Aralık 2022 10:10
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Borsa güne rekor seviyeden başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 30,28 puan ve yüzde 0,56 değer kazanarak 5.449,30 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Bankacılık endeksi yüzde 0,94 ve holding endeksi yüzde 0,56 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, tek kaybettiren yüzde 0,16'yla madencilik oldu.

BIST 100 endeksi, dün yükseliş eğilimini sürdürerek kapanış rekorunu yüzde 0,50 geliştirdi ve günü 5.419,02 puandan tamamladı.

Analistler, merkez bankalarının sıkılaşma adımları ile güçlenen resesyon endişelerinin küresel pay piyasalarını baskılamaya devam ettiğini belirterek, artan tahvil faizleri ve Noel tatili öncesi pozisyon kapatmak isteyen yatırımcı işlemlerinin etkisiyle oynaklığın sürebileceğini söyledi.

Yurt içi piyasaların pozitif ayrışmaya devam ettiğini aktaran analistler, yukarı yönlü eğilimin sürmesi beklense de artan kar realizasyonu olasılığı karşısında temkinli olunması gerektiğini kaydetti.

Analistler, bugünün veri gündeminde ABD'de cari işlemler dengesi, tüketici güven endeksi ve 2. el konut satışlarının öne çıktığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.500 seviyesinin direnç, 5.350 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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