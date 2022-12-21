'Son 1 yıldır orada ne yaptığımı bilmiyordum' dedi, görevinden istifa etti

Eski milli kaleci Rüştü Reçber, "Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi" etkinlikleri kapsamında söyleşiye katıldı. Reçber burada, Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki (TFF), TFF-UEFA Futbol Gelişim Koordinatörlüğü görevini dün itibariyle bıraktığını açıkladı. Reçber konuya ilişkin, "Son 1 yıldır orada ne yaptığımı bilmiyordum." dedi.

"HERHANGİ BİR GÖREV YOKTU"

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gerçekleşen söyleşide Rüştü Reçber kendisine yöneltilen sorulara cevap verdi.

Kariyerinden bahsederken "TFF'deki görevimden dün istifa ettim" diyen Reçber, "Son 1 yıldır orada ne yaptığımı bilmiyordum. Herhangi bir görev yoktu. Ayrılmamla ilgili kötü bir düşüncem yok. Ben TFF'de mümkün olduğunca hizmet etmeye çalıştım. Hizmet edemeyeceğinizi gördüğünüz zamamlar oluyor." ifadelerini kullandı.

"ALTAY BAYINDIR YORUMU"

Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır'la ilgili görüşleri sorulan Reçber, "Altay sorumluluk almayı seven, Fenerbahçe'ye çok katkısı olan bir kaleci. Genç yaşta kaptan oldu. Bu görevi de en iyi şekilde yerine getirdiğini görüyorum. Zaman zaman tepkiler oluyor, olacaktır da. Önemli olan bunları doğru şekilde algılayıp ilerlemesidir." cevabını verdi.

"MESSİ KOLEKSİYONU TAMAMLADI"

Dünya Kupası'yla ilgili görüşlerini de dile getiren eski milli kaleci, "Favorim Brezilya'ydı. Messi eski takım arkadaşımdı, benim Barcelona dönemimde altyapıdan yeni gelmişti A takıma. Brezilya olmazsa Arjantin olsun istiyordum. Messi, Pele ve Maradona'nın yanına ismini yazdırdı. Dünya Kupası'nı alarak koleksiyonunu tamamladı." şeklinde konuştu.