Bağcılar'da aile sağlığı merkezinde görevli doktoru darbeden şüpheli adliyeye gönderildi
Bağcılar'da aile sağlığı merkezinde görev yapan doktor Mahmut Doğan'ı darbeden şüpheli adliyeye sevk edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Aralık 2022 10:23, Son Güncelleme : 21 Aralık 2022 10:24
Dün Çınar Aile Sağlığı Merkezi'ndeki görevi sırasında doktor Mahmut Doğan'a saldırıp yumruk ve tekme atarak yaralayan şüpheli Y.İ'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheli, polis eşliğinde Bakırköy Adliyesi'ne gönderildi.
Doktor Mahmut Doğan, çalıştığı Çınar Aile Sağlığı Merkezi'nde bir kişi tarafından darbedilmişti. Saldırganın yumruk ve tekmeleriyle yaralanan Doğan'a ilk müdahale buradaki sağlık ekiplerince yapılırken, şüpheli Y.İ. polis tarafından gözaltına alınmıştı.
Yapılan incelemede "yaralama" ve "cinsel taciz" gibi birçok suçtan emniyette kaydı olduğu öğrenilen şüpheli hakkında, "kasten yaralama" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından işlem başlatılmıştı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız