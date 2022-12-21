'İzmir İktisat Kongresi aynı yerde Cumhurbaşkanımızın katılımıyla gerçekleştirilecek'
Bakan Nebati: 17 Şubat'ta, 1. İzmir İktisat Kongresi'nden 100 sene sonra aynı yerde Sayın Cumhurbaşkanı'mızın himayelerinde geniş katılımlı bir İktisat Kongresi düzenleyeceğiz.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Aralık 2022 10:24, Son Güncelleme : 21 Aralık 2022 10:26
Bakan Nebati: "17 Şubat'ta, 1. İzmir İktisat Kongresi'nden 100 sene sonra aynı yerde Sayın Cumhurbaşkanı'mızın himayelerinde geniş katılımlı bir İktisat Kongresi düzenleyeceğiz."Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız