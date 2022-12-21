Hazine ve Maliye Bakanlığı 50 uzman yardımcısı alacak

Bakanlığın konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Bakanlığın merkez teşkilatında boş bulunan toplam 50 hazine ve maliye uzman yardımcısı kadrosuna atama için giriş sınavı yapılacak.

Söz konusu personel Ankara ve İstanbul'da istihdam edilecek.

Başvurular, 16-27 Ocak 2023 döneminde "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak.

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı gerçekleştirilecek.

Giriş sınavının yazılı bölümü, 4 Mart 2023 Cumartesi günü Ankara'da yapılacak.

Sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri Bakanlığın "www.hmb.gov.tr" internet sayfasında sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecek.

En yüksek puandan başlamak üzere yazılı sınav puanına göre yapılan sıralama kapsamında atama yapılacak kadro sayısının en fazla 4 katına kadar aday sözlü sınava çağrılacak. Giriş sınavının sözlü bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile sınav yeri ve saatini gösterir liste, Bakanlığın "www.hmb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

Adaylar sınava ilişkin bilgilere "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" platformundaki "Sınavlarım/Mülakatlarım" menüsünden ulaşabilecek.