Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Aralık 2022 11:13, Son Güncelleme : 21 Aralık 2022 11:15
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.
Ekipler, "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.H.Ö'yü yakaladı.
Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız