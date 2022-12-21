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TBMM'de 2022 böyle geçti: Ocak-şubat-mart-nisan

Seçimlerde yüzde 10 olarak uygulanan ülke seçim barajı yüzde 7'ye indirildi- Yeni yılın ilk aylarında memur ve emekliye ek zam ile stokçuluğa uygulanan para cezalarını artıran düzenlemeler yasalaştı- TBMM, Kazakistan'daki şiddet eylemlerini kınadı, Türkiye'nin, Kazakistan'ın istikrarına her türlü desteği vermeyi sürdüreceğini bildirdi- Öğretmenlerin atamaları ve mesleki gelişimleriyle kariyer basamaklarında ilerlemelerini ve birinci dereceli kadroda görev yapan öğretmenlerin ek göstergelerini 3600'e çıkaran Öğretmenlik Meslek Kanun Teklifi Meclis'te kabul edildi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Aralık 2022 11:15, Son Güncelleme : 21 Aralık 2022 11:15
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TBMM'de 2022 böyle geçti: Ocak-şubat-mart-nisan

Yeni yılın ilk aylarında memur ve emekliye ek zam ile stokçuluğa uygulanan para cezalarını artıran düzenlemeler yasalaştı, seçimlerde yüzde 10 olarak uygulanan ülke seçim barajı yüzde 7'ye indirildi ve TBMM Kazakistan'daki şiddet eylemlerini kınayarak, Türkiye'nin Kazakistan'ın istikrarına her türlü desteği vermeyi sürdüreceğini bildirdi.

Öğretmenlerin atamaları ve mesleki gelişimleriyle kariyer basamaklarında ilerlemelerini ve birinci dereceli kadroda görev yapan öğretmenlerin ek göstergelerini 3600'e çıkaran Öğretmenlik Meslek Kanun Teklifi Meclis'te kabul edildi.

AA muhabirlerinin derlediği bilgilere göre, ocak, şubat, mart ve nisan ayının önemli gelişmeleri şöyle:

6 OCAK

- Serbest piyasa rekabetini bozmak suretiyle yüksek miktarda gelir elde etme çabasıyla stokçuluk faaliyetleri gerçekleştirenlere, 100 bin liradan 2 milyon liraya kadar idari para cezası verilmesini de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

12 OCAK

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, öldürülen bir PKK'lı ile fotoğraflarının çıkmasına ilişkin, "PKK terör örgütünün uzantılarını parlamentomuzda görmek istemiyoruz. CHP'nin başını çektiği ittifakın bir cenahını oluşturan PKK'nın güdümündeki parti ne yapacağını, ne söyleyeceğini, nasıl davranacağını belirlemek için milletvekillerinin dağdaki eli silahlı sevgililerinden gelecek icazeti bekliyor." tepkisini gösterdi.

- TBMM Genel Kurulunda, Kazakistan'daki şiddet eylemlerinin kınanması ve Türkiye'nin, Kazakistan'ın istikrarına her türlü desteği vermeyi sürdüreceğine ilişkin bildiri kabul edildi.

19 OCAK

- Kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Ocak-30 Haziran 2022 dönemi için uygulanacak artış oranının yüzde 5'ten yüzde 7,5'e yükseltilmesi, gelir ve aylık ödemesi yapılanlara 1500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarının 2 bin 500 liraya çıkarılması, BES'te devlet katkısı oranının yüzde 25'ten yüzde 30'a çıkarılmasını da içeren Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

20 OCAK

- Varlıklarını TL'ye dönüştüren kurumlara vergi istisnası getiren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

1 ŞUBAT

- TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden af talebi kabul edilen Abdulhamit Gül'den boşalan Adalet Bakanlığına Bekir Bozdağ'ın atanmasına ilişkin tezkereyi okuttu. Daha sonra Bekir Bozdağ, Genel Kurulda yemin etti.

2 ŞUBAT

- Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin 10 Şubat 2022'den itibaren 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

3 ŞUBAT

- Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Müttefiklik İlişkileri Hakkında Şuşa Beyannamesi'nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

- Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi, Meclis Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Kanunla, eğitim öğretim hizmetlerini yürütmekle görevli öğretmenlerin atamaları ve mesleki gelişimleriyle kariyer basamaklarında ilerlemeleri düzenlendi. Kanunla, birinci dereceli kadroda görev yapan öğretmenlerin ek göstergeleri 3600'e çıkarılacak, bu hüküm 15 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek.

24 ŞUBAT

- Meclis Başkanı Mustafa Şentop, yaptığı yazılı açıklamada, "Rusya Federasyonu tarafından Ukrayna'ya başlatılan askeri harekatı kabul edilemez buluyoruz. Bu saldırı, başta bölgemizin istikrarı olmak üzere dünyada barış ve güvenliği sarsabilecek tehlikeli bir adımdır." değerlendirmesinde bulundu.

1 MART

- Öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları basına yansıyan ve "silahlı terör örgütüne üye olma" iddiasıyla hakkında iki fezleke hazırlanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in yasama dokunulmazlığı, TBMM Genel Kurulunda yapılan oylamayla kaldırıldı.

2 MART

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Genel Kurulunda, Rusya-Ukrayna savaşı ve bölgedeki gelişmelerle ilgili milletvekillerini bilgilendirdi. TBMM Başkanvekili Celal Adan başkanlığında gerçekleşen kapalı oturum, yaklaşık 2,5 saat sürdü.

- Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın da arasında bulunduğu 11 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları Meclis Başkanlığına sunuldu.

4 MART

- Meclis Başkanvekili Celal Adan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden af talebi kabul edilen Bekir Pakdemirli'den boşalan Tarım ve Orman Bakanlığına Vahit Kirişci'nin atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresini okuttu. Kirişçi, Genel Kurulda kürsüye çıkarak yemin etti.

5 MART

- Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Kanunla, nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyona ilişkin faaliyetler üzerinde düzenleme, değerlendirme, yetkilendirme, denetleme faaliyetleri ve yaptırımları uygulayabilme yetkisine haiz Nükleer Düzenleme Kurumunun yetki, sorumlulukları ile nükleer zararlar hakkında hukuki sorumluluğu belirlendi.

16 MART

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya Federasyonu Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin ile telefonla görüşerek, "İtibarlı bir dünya gücü olarak görmek istediğimiz Rusya ile egemenliği ve bağımsızlığını istediğimiz Ukrayna arasındaki bu komşu ve kardeş kavgasının sona ermesi için çalışmaya her zaman hazırız." dedi.

- Diyanet Akademisi kurulmasına ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Kanunla, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülen bazı faaliyetler, bundan sonra yeni kurulacak Diyanet Akademisi bünyesinde yapılacak. Ayrıca, Diyanet Akademisi, dini yüksek ihtisas, dini ihtisas ve eğitim merkezlerinden oluşacak.

17 MART

- TBMM Genel Kurulu'nda, Türkiye ile Katar Arasında Katar Askeri Hava Aracı ve Destek Personelinin Türkiye Cumhuriyeti Topraklarında Geçici Konuşlanması Konusunda Teknik Düzenleme ve Türkiye ile Irak Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma anlaşmalarının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifleri kabul edildi.

24 MART

- Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Kanunla, ön ödemeli olarak satılan konutların, sözleşmede belirlenen tarihte tüketicilere teslim edilmesi zorunlu oldu. Bu süre sözleşme tarihinden itibaren 48 ayı geçmeyecek.

31 MART

- AK Parti ve MHP milletvekillerinin ortak imzasıyla hazırlanan Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Kanuna göre, seçimlerde yüzde 10 olarak uygulanan ülke seçim barajı yüzde 7'ye indirildi.

22 NİSAN

- AK Parti ve MHP milletvekillerinin ortak imzasını taşıyan Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Spor kulüplerinin dernek statüsünden çıkarılarak anonim şirket olarak tescil edilmelerinin önü açıldı.

23 NİSAN

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, sözde Ermeni soykırımının tanınmasını içeren kanun teklifini İçtüzük hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle iade etti.

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