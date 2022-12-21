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'Yükseköğretim mezunu kadınlar 1,7 kat fazla gelir elde ediyor'

"Yükseköğretimin, bilhassa kadınların mezuniyet oranlarında, iş gücüne katılımda ve gelirlerinde büyük etkisi bulunuyor"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Aralık 2022 11:27, Son Güncelleme : 21 Aralık 2022 11:28
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'Yükseköğretim mezunu kadınlar 1,7 kat fazla gelir elde ediyor'

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, yükseköğretimin özellikle kadınların mezuniyet oranlarında, iş gücüne katılımında ve gelirinde büyük etkisi olduğunu belirterek, "Son istatistiklere göre, yükseköğretim mezunu kadınların yıllık ortalama gelirinin, lise ve dengi okullardan mezun olan kadınların yıllık ortalama gelirinin 1,7 katı kadar olmasını memnuniyetle karşılıyorum." dedi.

Özvar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de her ile üniversite açılmasına bağlı olarak özellikle kadın öğrencilerin yükseköğretime daha kolay erişebildiğini, yükseköğretim mezuniyetinin kadınların iş gücüne katılımını ve gelirini de artırdığını ifade etti.

Türkiye'de açılan üniversite sayısının artmasının, öğrencilerin eğitime erişimi konusunda olumlu sonuçlar doğurduğunu belirten Özvar, Yükseköğretim Kurulu olarak istihdamı daha da artırmak ve güncel ihtiyaçları karşılamak için Siber Güvenlik, CNC Programlama ve Operatörlüğü, Açık Deniz Sondaj Teknolojisi gibi yeni programlar açtıklarını hatırlattı.

2021-2022 öğretim yılı itibarıyla 18-22 yaş aralığında yükseköğretime erişim oranlarının erkeklerde yüzde 40,3, kadınlarda yüzde 49,2 olarak gerçekleştiğini anlatan Özvar, kadınların, yükseköğretime erişim hakkını erkeklerden daha fazla kullandığına ve mezun olma yüzdesi bakımından da öne geçerek istihdamda avantajlı konuma ulaştıklarına dikkati çekti.

Kadınların yükseköğretime katılımı ve istihdamına yönelik konuşan YÖK Başkanı Özvar, "Hem Türkiye hem de OECD ülkelerine bakıldığında, yükseköğretim mezunu olanların, istihdam ve gelir bakımından lise ve dengi okullardan mezun olanlara oranla çok daha avantajlı durumda olduklarını görüyoruz." dedi.

- "Üniversite mezunlarının iş gücüne katılım oranı artıyor"

Erol Özvar, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) iş gücü istatistiklerine göre 2022'nin 3. çeyreği itibarıyla yükseköğretim mezunlarında iş gücüne katılım oranının yüzde 77 olarak gerçekleştiğini, bu oranın lise mezunlarında yüzde 56, mesleki veya teknik lise mezunlarında ise yüzde 67 olduğunu kaydetti.

Özvar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Veriler, yükseköğretim mezunlarının iş gücüne katılım oranının, genel lise mezunlarının iş gücüne katılım oranından 21 puan, mesleki veya teknik lise mezunlarından ise 10 puan daha fazla olduğunu gösteriyor. Yükseköğretim mezunlarının istihdam oranı yüzde 67 iken, lise mezunlarının istihdam oranı yüzde 50 ve mesleki lise mezunlarının istihdam oranı ise yüzde 60'tır. Bu istatistiğe göre yükseköğretim mezunlarının istihdam oranının genel lise mezunlarından 17 puan, mesleki ve teknik lise mezunlarından 7 puan fazla olduğunu söyleyebiliriz. Üniversite mezunlarının iş gücüne katılım oranı artıyor."

- "Yükseköğretim mezunları lise mezunlarından daha fazla kazanıyor"

YÖK Başkanı Özvar, TÜİK'in 2021 yılı için hazırladığı Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması'nda, lise ve dengi okul mezunlarının yıllık ortalama geliri 47 bin lirayken, yükseköğretim mezunlarının yıllık ortalama gelirinin 68 bin lira olarak açıklandığını hatırlatarak, "Veriler, yükseköğretim mezunlarının lise ve dengi okul mezunlarından daha fazla kazandığını doğruluyor. Yükseköğretim mezunlarının ortalama yıllık geliri, lise ve dengi okul mezunlarının yıllık ortalama gelirinden 1,45 kat daha fazla." şeklinde konuştu.

Lise ve dengi okul mezunu kadınlar yıllık ortalama 33 bin lira gelir elde ederken, yükseköğretim mezunu kadınların gelir ortalamasının 57 bin lira olduğuna dikkati çeken Özvar, "Buna göre yükseköğretim mezunu kadınlar, lise ve dengi okul mezunu kadınlardan 1,7 kat daha fazla gelir elde ediyor." dedi.

YÖK Başkanı Özvar, "Yükseköğretimin bilhassa kadınların mezuniyet oranlarında, iş gücüne katılımda ve gelirlerinde büyük bir etkisi olduğunu görüyoruz. Yükseköğretim mezunu kadınların yıllık ortalama gelirinin, lise ve dengi okullardan mezun olan kadınların yıllık ortalama gelirinin 1,7 katı kadar olmasını memnuniyetle karşılıyorum." ifadesini kullandı.

- Yılın ilk iki çeyreğine göre işsizlik oranları azaldı-

Öte yandan, TÜİK verilerine göre, 2022'nin 3. çeyreğinde, işsizlik oranları yükseköğretim mezunlarında yüzde 12 olarak gerçekleşirken, lise mezunları ile mesleki ve teknik lise mezunlarının işsizlik oranları sırasıyla yüzde 12 ve yüzde 11 oldu.

Aynı yılın ilk çeyreğinde, lise mezunları ile mesleki ve teknik lise mezunlarının işsizlik oranı sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 13, ikinci çeyreğinde ise sırasıyla yüzde 13 ve 11 olarak yer aldı. Buna göre, lise mezunlarının işsizlik oranında yılın ilk iki çeyreğine göre 2 puanlık düşüş yaşandı.

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