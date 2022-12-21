Kariyer öğretmenlik tazminatları için Cumhurbaşkanlığı kararı bekleniyor

Haziran ayında başvuru ile başlayıp seminer dönemi ve sınav ile devam eden kariyer basamakları sisteminde takvim gereği 20.12.2022 tarihinde MEBBİS'e de işlenip sertifikaların da sisteme yüklenmesi ile adeta sona gelindi.

Anayasa Mahkemesinde bekleyen yargı süreci şu ana kadar sonuçlanmadığı için bu süreç kazanılmış hak olarak kayıtlara geçmiş oldu. Anayasa Mahkemesi kararları geriye yürümediğinden iptal kararı çıksa dahi sisteme dahil olan öğretmenler sistemin verdiği haktan yararlanmaya devam edecekler.

Cumhurbaşkanı Kararı Bekleniyor

Öğretmenlerden şartları taşıyanların yüzde 95'ten fazlasının özellikle ekonomik katkısı nedeniyle başvurduğu ve sonuçta yaklaşık 600 bin öğretmenin yararlanacağı ekonomik katkı için Cumhurbaşkanı kararı gerekmektedir. Öğretmen odalarının nabzı tutulduğunda öğretmenlerin sınıflara ayrılmaya karşı oldukları fakat 16 yıldır uygulanmayan sistem nedeniyle alamadıkları ekonomik katkıyı da almak istedikleri görülecektir.

Bu konuyu detaylı bir şekilde ele aldığımız yazıda sistemden kaynaklı sorunları belirtmiştik.

Konumuza dönecek olursak; ücretler konusunda daha önce ele aldığımız gibi; hangi grup öğretmenlere ne kadar ödeme yapılacağını Cumhurbaşkanı belirleyecek. Yani her öğretmene aynı tutarın verilmemesi (kadro derecesine göre sınıflandırma) söz konusu olabileceği gibi Milli Eğitim bakanı Mahmut Özer'in 3.000 TL ödenecek sözü de doğru çıkmayabilir.

Nihai karar 15 Ocak 2023'ten önce (2023'ün ilk günlerinde) Cumhurbaşkanı kararı olarak yayımlanacaktır.

Maksut BALMUK

