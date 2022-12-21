Devlet korumasındaki gençler törenle kamuya atanacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının kuruluşlarında yetişen gençler, 26 Aralık Pazartesi günü düzenlenecek kura töreniyle kamuya atanacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda yapılacak devlet korumasındaki gençlerin kamuya atanması töreninde, hak sahibi 1041 gençten başvuruda bulunanların ataması bilgisayar kurasıyla gerçekleştirilecek.

Ayrıca törende, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından işbirliği protokolü imzalanacak.

Protokol ile devlet korumasından yararlanan çocuklara yönelik yetenek taraması yapılması, çocuk sergisi, seminer, panel, eğitim, yarışma, konser, kısa film, tiyatro, müze gezisi ve benzeri alanlarda etkinlikler düzenlenmesi öngörülüyor.

Çocukların sanatsal, kültürel ve sosyal alanlarda bilgi, beceri ve yeteneklerinin ortaya çıkarılmasını, beğeni kültürlerinin geliştirilmesini, kültür ve sanat duyarlılıklarının artırılmasını, duygu dünyalarının zenginleştirilmesini amaçlayan protokol kapsamında projeler geliştirilmesi hedefleniyor.